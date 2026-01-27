Klub z Rybnika niespodziewanie awansował do PGE Ekstraligi, co przełożyło się później na jakość prezentowanego składu w 2025 roku. Był to w zasadzie zlepek zawodników, dla których zabrakło już miejsca w pozostałych siedmiu klubach z elity, a liczyli oni jeszcze na angaż w zespole beniaminka.

ROW Rybnik zgodnie z oczekiwaniami spadł z elity

Efekt był tego taki, że 12-krotny mistrz Polski zgodnie z oczekiwaniami ekspertów spadł do Metalkas 2. Ekstraligi. Rybniczanom nie pomogły nawet nowe zapisy regulaminowe. Od zeszłego sezonu funkcjonuje bowiem podział tabeli na dwie czwórki. Górna rywalizuje o mistrzostwo Polski w ramach fazy play-off, a dolna o utrzymanie w ramach fazy play-down.

INNPRO ROW w rundzie zasadniczej wygrał tylko dwa mecze, zajmując ostatnie miejsce w tabeli. Normalnie już na tym etapie spadłby z ligi, ale nowe przepisy pozwoliły im żyć nadzieją jeszcze przez następne kilka tygodni. Wszystko na nic, bo najpierw Stelmet Falubaz, a następnie Gezet Stal pokazała różnicę klas w dwumeczu między tymi drużynami.

Ponad 2 miliony z publicznej kasy

Miejski urząd wsparł rybniczan kwotą 2 500 000 złotych. Dla zwykłego zjadacza chleba są to niewyobrażalne pieniądze (tym bardziej z publicznej kasy), jednakże w zestawieniu z pozostałymi ekipami z Ekstraligi ROW został sklasyfikowany dopiero na ostatnim miejscu. Znaczna część tych pieniędzy została przeznaczona na infrastrukturę stadionową w związku z przystosowaniem obiektu do wymogów Speedway Ekstraligi.

Łącznie na kwestie infrastrukturalne wydano dokładnie 2 204 600 złotych. Najwięcej kosztowała budowa odwodnienia liniowego (984 000 zł) oraz zakup plandeki (500 000 zł), która chroni tor przed opadami deszczu. Obie te rzeczy przynajmniej w teorii mają zminimalizować ryzyko odwołania meczu. W Rybniku doszło również do zmiany nachylenia obu wirażów oraz prostych (125 000 zł), co ma sprzyjać większemu widowisku na torze. Reszta kwoty została wydana na inne drobne inwestycje.

