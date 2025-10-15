Polski talent spadł mu jak gwiazda z nieba. Znany działacz dotrzymał obietnicy

INNPRO ROW Rybnik spadł z PGE Ekstraligi i rozpoczął kompletowanie składu na rozgrywki Metalkas 2. Ekstraligi. Jednoroczna przygoda w elicie miała słodko-gorzki smak. Nikt realnie nie oczekiwał utrzymania, ale zespół potrafił sprawić kilka niespodzianek i wygrać parę spotkań. Największą radością dla kibiców była jednak postawa Maksyma Drabika - zawodnika, który po trudnych latach odzyskał blask i znów stał się jednym z najbardziej widowiskowych żużlowców w lidze.

Rozmienił się na drobne. Drabik był na zakręcie kariery

Mniej więcej rok temu o tej samej porze Maksym Drabik znajdował się w ogromnych tarapatach. Jeden z najgorszych sezonów w karierze, brak formy i rosnąca frustracja. W Krono-Plast Włókniarzu Częstochowa rozmienił się na drobne, gdyż nie przypominał zawodnika, który kilka lat wcześniej błyszczał na torach PGE Ekstraligi.

Zamiast walki o czołowe miejsca, pojawiły się pytania o przyszłość. W Częstochowie liczono, że Polak stanie się liderem zespołu, tymczasem coraz częściej notował gorsze mecze. Można było zauważyć, że był to moment, w którym jego kariera się zaczęła załamywać. Miał nawet problemy, by znaleźć pracodawcę w PGE Ekstralidze.

Arthur Fery - Lorenzo Sonego. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

ROW Rybnik sięgnął po desperacki ruch

Gdy INNPRO ROW Rybnik w 2024 roku sensacyjnie awansował do PGE Ekstraligi po wygranym finale z Abramczyk Polonią Bydgoszcz, w klubie zapanowała euforia, ale i poważny problem. Na rynku transferowym praktycznie nie było już wolnych zawodników. Wobec tego prezes Krzysztof Mrozek miał bardzo trudne zadanie, by skleić coś sensownego na elitę.

Prezes ROW-u postanowił zaryzykować i sprowadził Maksyma Drabika. To był ruch z gatunku tych bardzo ryzykownych. Niektórzy mówili, że rozsadzi klub od środka, a inni widzieli w tym ostatnią szansę na odbudowę dla żużlowca. Sam Mrozek jasno postawił sobie cel, że odbuduje Drabika i dzięki niemu znowu będzie jednym z najlepszych.

Odbudowany Drabik odpłacił Mrozkowi z nawiązką

Sezon 2025 był dla Maksyma Drabika prawdziwym przełomem. Polak pojechał najlepszy rok w swojej karierze, regularnie dostarczając punkty i w wielu spotkaniach ciągnął wynik Rybnika niemal w pojedynkę. Choć ROW nie zdołał utrzymać się w elicie, to sam zawodnik odzyskał dawną pewność siebie i status jednego z najefektywniejszych żużlowców ligi.

Bez zaufania prezesa Mrozka i jego wiary w zawodnika, Drabik mógłby dzisiaj być w zupełnie innym miejscu. ROW zyskał lidera, dzięki czemu wygrał kilka spotkań, a Drabik się odbudował. Jedno jest pewne, ma on dług wdzięczności u prezesa Mrozka. To pokazuje, że warto współpracować z legendarnym działaczem.

Prezes Krzysztof Mrozek z Maksymem Drabikiem. ROW Rybnik materiały prasowe

Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik do Maxa Fricke: zdzwońmy się i pogadajmy o kontrakcie na 2026. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Maksym Drabik na prezentacji przed meczem PGE Ekstraligi. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński