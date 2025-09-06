Polski talent dostanie kontrakt życia. Będzie kolejka chętnych

Hubert Jabłoński miał być zbawieniem Stali Gorzów w obliczu braku zawodnika U-24. Ostatecznie niewiele z tego wyszło, bo 18-letni junior męczył się przez większość rozgrywek. Średnia 0,826 pkt./bieg mówi sama za siebie. Tyle tylko, że przeciętny, by nie powiedzieć słaby rok nie przekreśla szans młodzieżowca na atrakcyjny kontrakt w kolejnym sezonie.

Jabłoński zaliczył niespodziewaną metamorfozę

Kiedy wydawało się, że szanse na lepszą formę Jabłońskiego to jedynie życzeniowe myślenie, wtedy junior Stali faktycznie zaczął jechać dużo lepiej. Ostatnie tygodnie są dla niego naprawdę udane. 6+1 punktów w ostatnim meczu u siebie przeciwko Włókniarzowi Częstochowa i 5 punktów na wyjeździe w Rybniku są tego najlepszym dowodem.

Punkty punktami, ale poprawiła się przede wszystkim sama jazda Jabłońskiego. Już nie wygląda na motocyklu ociężale. Do niedawna nie brakowało przecież głosów, że ma problem z nadwagą i to wpływa na jego specyficzną sylwetkę. To jednak niewiele ma wspólnego z prawdą, bo Jabłoński jest zawodnikiem grubokościstym, a waga - jak sam przekonuje - jest w najlepszym porządku.

W każdym razie zwyżka formy skutkuje tym, że żużlowiec znacząco poprawia swoją pozycję negocjacyjną w kontekście poszukiwań nowego klubu na sezon 2026. Ma szansę na kontrakt życia.

Bułgaria - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Pozostanie Jabłońskiego w PGE Ekstralidze zagrożone

Na razie pewne jest to, że po 31 października Jabłoński będzie musiał szukać sobie nowego klubu, bo w przyszłym roku w Gorzowie duet juniorów tworzyć mają Oskar Paluch z Adamem Bednarem, a w Lesznie (z Unii do Stali został wypożyczony) nie ma żadnych szans na wywalczenie miejsca w składzie.

Generalnie Jabłoński nawet po mimo udanej końcówki sezonu może mieć problem ze znalezieniem klubu w elicie. W zasadzie tylko w Toruniu i Częstochowie byłby w stanie skutecznie powalczyć o miejsce w drużynie, ale w obu klubach chcą priorytetowo stawiać na własnych wychowanków.

Jabłońskiemu może pozostać więc 2. Metalkas Ekstraliga, ale w gruncie rzeczy to i tak będzie dla niego ciekawa opcja. Raz, że może się spokojnie objeździć i zbudować pewność siebie, a dwa, że na zapleczu też może liczyć na atrakcyjny kontrakt. Pewnie niższy niż w PGE Ekstralidze, ale zdobywając więcej punktów może tę dziurę spokojnie sobie zrekompensować.

Hubert Jabłoński w przerwie między biegami. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Hubert Jabłoński w trakcie rozgrzewki. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Hubert Jabłoński na torze. Ostatnie przygotowania do biegu. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski