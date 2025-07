Polski mistrz przystał na warunki. Teraz to Falubaz ma wątpliwości

W połowie czerwca prezes Falubazu spotkał się z Jarosławem Hampelem i przedstawił mu propozycję przedłużenia kontraktu. Zawodnik trochę się nad tym zastanawiał, ale po dwóch tygodniach dał odpowiedź, że jest gotowy podpisać się pod umową na 2026.

Hampel miał rozterki, bo bał się, że Falubaz najpierw podpisze z nim umowę, a za chwilę ostawi go na boczny tor. Słowem zrobi z nim to samo, co przed rokiem z Piotrem Pawlickim. Ten też miał zapewnienie, że zostanie na 2025, a nagle, z dnia na dzień, dowiedział się, że nie ma klubu, bo na jego miejsce przychodzi Leon Madsen.

Umowa z Hampelem gotowa, ale nie ma na niej podpisów

Kiedy Hampel przezwyciężył obawy, to została przygotowana umowa, ale wciąż nie ma na niej podpisów. Wiadomo, że ze strony zawodnika nie ma już żadnych przeciwwskazań. Wątpliwości pojawiły się natomiast po stronie klubu. I chodzi o formę prezentowaną przez Hampela na torze.

W meczach rozgrywanych w drugiej połowie czerwca, wtedy to klub nalegał na porozumienie i podpis, Hampel prezentował się całkiem nieźle. W Rybniku zdobył 8 punktów i 2 bonusy, potem dołożył 9+1 w rozgrywanym w Zielonej Górze meczu z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Dziwnym trafem, już po osiągnięciu porozumienia, forma Hampela się popsuła. W Toruniu zdobył 4 punkty z bonusem, a ostatnio, w derbach z Gezet Stalą Gorzów skończył na 7+1, ale w dwóch ostatnich biegach pojechał na zero.

Z takim Hampelem nie ma szans na medale

I teraz Falubaz nie wie, co z tym fantem zrobić. Jasne, że bardzo chciałby Hampela, bo jest stosunkowo tani i pożyteczny dla drużyny. Jednak z drugiej strony Falubaz ma swoje plany. Teraz bije się o play-off, ale za rok chciałby włączyć się do walki o medale. W tym celu sprowadzono do Zielonej Góry Dominika Kuberę, który w 2026 ma być jednym z liderów zespołu.

W planie na 2026 Hampela dotąd traktowano, jako świetne uzupełnienie dla tercetu Kubera, Leon Madsen, Przemysław Pawlicki. Jednak wciąż nie wiadomo, czy Pawlicki zostanie (zawodnik ostro licytuje i chciałby dostać gigantyczną podwyżkę), a w tej sytuacji Hampel jeżdżący tak, jak w dwóch ostatnich meczach, jest mocno ryzykowanym rozwiązaniem.

Usyk i Branson: proteza w barwach Ukrainy na londyńskim słynnym pomniku [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Falubaz poczeka i zobaczy, jak się rozwinie sytuacja

Falubaz teraz najpewniej poczeka, żeby zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja. Niewykluczone, że te dwa ostatnie mecze, to był tylko wypadek przy pracy. Jeśli na finiszu rundy zasadniczej Hampel się obudzi, to wtedy najpewniej papiery zostaną podpisane.

Inna sprawa, że dotąd Falubaz mówiąc o zamknięciu składu na 2026, myślał o pakiecie Pawlicki, Hampel. Pytanie, co zrobi klub jeśli Pawlickiego nie uda się zatrzymać. Falubaz bierze go na przeczekanie, bo nie ma zamiaru płacić 1,3 miliona za podpis i 13 tysięcy za punkt. Tymczasem Pawlicki domaga się ogromnych kwot, przypominając, że dał drużynie awans, a rok temu ratował Falubaz, kiedy trzeba było łatać dziurę w składzie. No i teraz jest w wybornej formie. Jeśli Pawlicki nie ustąpi, to może dojść do nieoczekiwanego zwrotu ws. Hampela. Bo o ile pakiet Pawlicki, Hampel był bezpiecznym rozwiązaniem, to każda inna konfiguracja może być ryzykowna. Chyba że Hampel wróci na właściwe tory.

Jarosław Hampel w finale IMP. Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jarosław Hampel w rozmowie z dyrektorem Falubazu Piotrem Protasiewiczem. Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński

Jarosław Hampel pracuje przy motocyklu Pawel Wilczynski/CyfraSport Zdjęcia Paweł Wilczyński