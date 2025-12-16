Polski klub zrobił złoty interes. Rozbiją bank, wszyscy im zazdroszczą

Unia Leszno po awansie zbudowała silny i wyrównany skład. Może nie ma w nim największych gwiazd ligi, ale jest coś, co pozwala w klubie budować wielki optymizm.

Takiej pary juniorów w lidze nie ma nikt

Jeśli prześledzimy formacje młodzieżowe poszczególnych drużyn PGE Ekstraligi, to szybko wyjdzie nam, że takiej jak w Lesznie może nie mieć żaden inny klub. Nazar Parnicki i Kacper Mania co prawda w tym roku startowali na poziomie 2. Metalkas Ekstraligi, ale obaj to zawodnicy z olbrzymim potencjałem.

Parnicki zresztą zdołał już wykręcić średnią powyżej 2,0 pkt./bieg, a świetny sezon spuentował złotem w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów. Nie brakuje zresztą głosów, że Ukrainiec za chwilę z futryną wejdzie w cyklu Grand Prix, gdzie będzie walczył z najlepszymi na świecie.

Oczywiście ciągle ma swoje ograniczenia (przede wszystkim starty), ale robi błyskawiczne postępy. Młodszy od niego Mania to także kawał zawodnika. W Lesznie przekonują nas, że w sezonie 2025 zdążył okrzepnąć i zebrać doświadczenie, które za chwilę zaprocentuje. Krótko mówiąc - będzie jeszcze lepszy.

Zrobią różnice w walce o medale

Eksperci w swoich przewidywaniach zakładają, że trzy drużyny rozstrzygną między sobą kwestię awansu do czwórki. Chodzi o Unię Leszno, GKM Grudziądz i Falubaz Zieloną Górę. Trzy pierwsze miejsca mają być zarezerwowane dla zespołów z Wrocławia, Lublina i Torunia.

W każdym razie wracając do wspomnianej trójki trzeba przyznać, że minimalną przewagę, gdy idzie o juniorów ma właśnie Unia. W Zielonej Górze mogą pochwalić się "rakietą", czyli Damianem Ratajczakiem, ale jego partner Oskar Hurysz szału już nie robi.

W Grudziądzu de facto mają podobny problem, bo o ile Kevina Małkiewicza stać na wiele, o tyle Jana Przanowskiego czeka pierwszy sezon, w którym będzie miał pewne miejsce w drużynie. Nikt nie będzie stawiał przed nim nie wiadomo jakich oczekiwań. Przede wszystkim ma zbierać doświadczenie i dorzucać od siebie kilka ekstra punktów.

Unia może więc budować przedsezonowy optymizm na piekielnie mocnej parze juniorów, która nie dość, że bardzo dobrze wygląda na tle innych drużyn, to do tego duet Parnicki i Mania stanowi ciekawą alternatywę na wypadek problemów któregoś z seniorów. Krótko mówiąc, to może być bardzo ciekawy sezon dla beniaminka z Leszna.

