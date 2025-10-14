Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski klub wydał fortunę na złoto. Kwota zwala z nóg

Szymon Makowski

Szymon Makowski

PRES Toruń przerwał trzyletnią passę Orlen Oil Motoru Lublin, sięgając po złoty medal. Mistrz Polski zdążył już ogłosić przedłużenie kontraktów z czterema zawodnikami aż do końca sezonu 2027. Poza tym przeprowadzono transfer Noricka Bloedorna, który ma stanowić o sile formacji U24. Wszystko po to, żeby pójść za ciosem i zatrzymać mistrzostwo na długie lata. Prezes rady nadzorczej klubu ujawnia, ile kosztowało zdobycie tegorocznego tytułu.

Adam Krużyński, prezes rady nadzorczej ujawnia, ile kosztowało mistrzostwo Polski
Adam Krużyński, prezes rady nadzorczej ujawnia, ile kosztowało mistrzostwo PolskiTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Klub z Torunia przerwał trzyletnią dominację Orlen Oil Motoru Lublin. I choć zespół zajął po rundzie zasadniczej trzecie miejsce, to w fazie play-off wspiął się na wyżyny.

Zawodnicy z Torunia dostaną premie za złoto

Na sukces drużyny złożył się życiowy sezon Patryka Dudka, jak i dwa bardzo mocne filary w postaci Mikkela Michelsena i Emila Sajfutdinowa. Gdy przyszło co do czego, Robert Lambert wraz z parą młodzieżowców stanął na wysokości zadania. Swoje cenne punkt konkretnie w pierwszym meczu finałowym dołożył również Jan Kvech.

Nie tylko mistrzostwo było solidną motywacją, choć przykładowo Dudek czekał na nie od 12 lat, a Lambert zdobył je po raz pierwszy. Na zawodników czekały finansowe premie. - We wszystkich kontraktach z zawodnikami mamy zapisane pewne premie za złoty medal lub finał, w zależności od danego zawodnika. To również może być obciążeniem dla budżetu, ale wszystko wyjdzie w praniu - mówi Adam Krużyński w rozmowie z Tygodnikiem Żużlowym.

Tyle wyniesie budżet PRES Toruń

Wiadomo już także, ile wynosiła cena tego złotego medalu. Kwota zwala z nóg, mając na uwadze, że tylko milion złotych mniej w zeszłym roku miała Betard Sparta Wrocław. W tamtym sezonie wrocławianie byli najbogatszym klubem żużlowym, a to i tak nie przełożyło się na mistrzostwo Polski.

- W tym roku mieliśmy budżet na poziomie około 28 milionów złotych. Myślę, że z jakimiś drobnymi poprawkami, typu plus minus 5%, się zmieściliśmy. Do tego dojdą jeszcze drobne, dodatkowe koszty. Wszystko jednak dokładnie oszacujemy, gdy finalnie zamkniemy sezon - kwituje prezes rady nadzorczej KS Toruń.

Zobacz również:

Stadion drużyny Zmarzlik zmieni się w plac budowy
PGE Ekstraliga

Stadion 3-krotnych mistrzów Polski zamieni się w plac budowy. Wydadzą ponad 80 milionów

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Apator Toruń
Apator ToruńŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Dwaj uśmiechnięci mężczyźni pozują na stadionie z trybunami w tle, unosząc ręce w geście radości.
Adam Krużyński i Przemysław Termiński - sternicy klubu z ToruniaTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Estonia - Mołdawia. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja