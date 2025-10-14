Polski klub wydał fortunę na złoto. Kwota zwala z nóg

Klub z Torunia przerwał trzyletnią dominację Orlen Oil Motoru Lublin. I choć zespół zajął po rundzie zasadniczej trzecie miejsce, to w fazie play-off wspiął się na wyżyny.

Zawodnicy z Torunia dostaną premie za złoto

Na sukces drużyny złożył się życiowy sezon Patryka Dudka, jak i dwa bardzo mocne filary w postaci Mikkela Michelsena i Emila Sajfutdinowa. Gdy przyszło co do czego, Robert Lambert wraz z parą młodzieżowców stanął na wysokości zadania. Swoje cenne punkt konkretnie w pierwszym meczu finałowym dołożył również Jan Kvech.

Nie tylko mistrzostwo było solidną motywacją, choć przykładowo Dudek czekał na nie od 12 lat, a Lambert zdobył je po raz pierwszy. Na zawodników czekały finansowe premie. - We wszystkich kontraktach z zawodnikami mamy zapisane pewne premie za złoty medal lub finał, w zależności od danego zawodnika. To również może być obciążeniem dla budżetu, ale wszystko wyjdzie w praniu - mówi Adam Krużyński w rozmowie z Tygodnikiem Żużlowym.

Tyle wyniesie budżet PRES Toruń

Wiadomo już także, ile wynosiła cena tego złotego medalu. Kwota zwala z nóg, mając na uwadze, że tylko milion złotych mniej w zeszłym roku miała Betard Sparta Wrocław. W tamtym sezonie wrocławianie byli najbogatszym klubem żużlowym, a to i tak nie przełożyło się na mistrzostwo Polski.

- W tym roku mieliśmy budżet na poziomie około 28 milionów złotych. Myślę, że z jakimiś drobnymi poprawkami, typu plus minus 5%, się zmieściliśmy. Do tego dojdą jeszcze drobne, dodatkowe koszty. Wszystko jednak dokładnie oszacujemy, gdy finalnie zamkniemy sezon - kwituje prezes rady nadzorczej KS Toruń.

Apator Toruń Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Adam Krużyński i Przemysław Termiński - sternicy klubu z Torunia TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Estonia - Mołdawia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport