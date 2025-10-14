Polski klub wydał fortunę na złoto. Kwota zwala z nóg
PRES Toruń przerwał trzyletnią passę Orlen Oil Motoru Lublin, sięgając po złoty medal. Mistrz Polski zdążył już ogłosić przedłużenie kontraktów z czterema zawodnikami aż do końca sezonu 2027. Poza tym przeprowadzono transfer Noricka Bloedorna, który ma stanowić o sile formacji U24. Wszystko po to, żeby pójść za ciosem i zatrzymać mistrzostwo na długie lata. Prezes rady nadzorczej klubu ujawnia, ile kosztowało zdobycie tegorocznego tytułu.
Klub z Torunia przerwał trzyletnią dominację Orlen Oil Motoru Lublin. I choć zespół zajął po rundzie zasadniczej trzecie miejsce, to w fazie play-off wspiął się na wyżyny.
Zawodnicy z Torunia dostaną premie za złoto
Na sukces drużyny złożył się życiowy sezon Patryka Dudka, jak i dwa bardzo mocne filary w postaci Mikkela Michelsena i Emila Sajfutdinowa. Gdy przyszło co do czego, Robert Lambert wraz z parą młodzieżowców stanął na wysokości zadania. Swoje cenne punkt konkretnie w pierwszym meczu finałowym dołożył również Jan Kvech.
Nie tylko mistrzostwo było solidną motywacją, choć przykładowo Dudek czekał na nie od 12 lat, a Lambert zdobył je po raz pierwszy. Na zawodników czekały finansowe premie. - We wszystkich kontraktach z zawodnikami mamy zapisane pewne premie za złoty medal lub finał, w zależności od danego zawodnika. To również może być obciążeniem dla budżetu, ale wszystko wyjdzie w praniu - mówi Adam Krużyński w rozmowie z Tygodnikiem Żużlowym.
Tyle wyniesie budżet PRES Toruń
Wiadomo już także, ile wynosiła cena tego złotego medalu. Kwota zwala z nóg, mając na uwadze, że tylko milion złotych mniej w zeszłym roku miała Betard Sparta Wrocław. W tamtym sezonie wrocławianie byli najbogatszym klubem żużlowym, a to i tak nie przełożyło się na mistrzostwo Polski.
- W tym roku mieliśmy budżet na poziomie około 28 milionów złotych. Myślę, że z jakimiś drobnymi poprawkami, typu plus minus 5%, się zmieściliśmy. Do tego dojdą jeszcze drobne, dodatkowe koszty. Wszystko jednak dokładnie oszacujemy, gdy finalnie zamkniemy sezon - kwituje prezes rady nadzorczej KS Toruń.