Polski klub walczy o życie. Niepokojące wieści, prezes ujawnia kulisy

Musimy się zastanowić jak do tego podejść. Wiem, że w mieście wszyscy mówią, że "tylko żużel" i na to idą największe pieniądze. Mamy jednak największy stadion w mieście i na to widowisko przychodzi najwięcej kibiców. Wszyscy muszą się zastanowić nad tym, co zrobić ze Stalą Gorzów. Nie tylko my jako zarząd, ale też kibice i włodarze miasta co zrobić z żużlem w naszym mieście

- Słaba frekwencja to dla nas bardzo duża strata finansowa. Koszty organizacji meczu są przeogromne. Do tego dochodzą punkty zawodników, za które trzeba zapłacić. Mimo ich dyspozycji, przepisy są takie, że nieważne jaki jest wynik, ze wszystkimi trzeba się rozliczyć. Puste trybuny nie pomagają kompletnie. Może warto byłoby zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć w Gorzowie, jeśli chodzi o żużel - podkreśla prezes.

- Co powinniśmy zrobić? Zaprosić kamery, prokuratora do klubu, który pogorszy funkcjonowanie i organizację? - wybuchł Wróbel. - Powinniśmy siedzieć przed kamerami, weryfikować i robić komisje śledcze? Tak to nie wygląda. Są odpowiednie osoby, które weryfikują dokumenty, które to sprawdzają. One są niezwiązane z klubem i to jest dla nas najistotniejsze. My potrzebujemy rzetelności w tej kwestii. Weryfikacja cały czas trwa - kończy.