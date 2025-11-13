Polski klub ujawnia. Zrobi się drożej. Kibice sięgną głęboko do kieszeni

PRES Grupa Deweloperska Toruń opublikował ceny karnetów na sezon 2026. Wiadomo już, ile kibice zapłacą za oglądanie mistrzów Polski w akcji. Część z nich najpewniej nerwowo złapie się za swoją kieszeń.

Klub z Torunia ujawnił ceny karnetów. Kibice sięgną głęboko do kieszeni

Ceny przyszłorocznych karnetów normalnych rozpoczynają się od 540 złotych wzwyż. Wyjątkiem są oferty lojalnościowe, czyli skrojone pod osoby, które miały zakupiony karnet w zeszłym sezonie. Wówczas najniższa cena wynosi 449 złotych. Obejmuje ona jednak tylko rundę zasadniczą. Jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem wejściówki na wszystkie mecze, to musi zapłacić 758 złotych (629 zł w pakiecie lojalnościowym).

Analogicznie ceny karnetów ulgowych kosztują 350 zł lub 311 zł (faza zasadnicza) oraz 530 zł lub 471 zł (wszystkie mecze). Względem poprzednich zmagań ceny poszły w górę mniej więcej o 50 złotych. Inaczej jest w przypadku czerwonej strefy tuż przy taśmie startowej. Tam wzrosły one od powyżej 200 zł do nawet 500 zł. Cena za nie wynosi 1260 zł lub 1121 zł (faza zasadnicza) oraz 2000 zł lub 1620 zł (wszystkie mecze).

Jest nowość w ofercie. Są obawy o kradzież szalika za setki złotych

W Toruniu z okazji mistrzostwa Polski wprowadzono także dwa nowe rozwiązania. Chodzi o możliwość zakupu złotego karnetu, jak i złotego szalika. - To produkty premium, które należy wcześniej przygotować. Specjalny sposób personalizacji sprawia, że nie można ich kupić "od ręki". (...) Wiemy, jakie są obawy kibiców. Zagubiony lub skradziony szalik będzie można zgłosić w naszym Punkcie Obsługi Kibica. Szalik zostanie dezaktywowany, a kibic będzie mieć możliwość wyrobienia duplikatu w formie standardowego karnetu - zaznacza prezes Ilona Termińska.

Posiadanie takiego szalika lub karnetu upoważnia do wstępu na wszystkie mecze toruńskiego klubu. Jego cena wynosi 838 zł lub 709 zł w ramach pakietu lojalnościowego wyjaśnionego powyżej. Za ulgowy kibic zapłaci 610 zł lub 551 zł. Na strefę tuż przy starcie kosztuje on aż 2080 zł lub 1700 zł.

Jeśli chodzi o złoty karnet, dostępna jest tylko opcja w ramach karnetu normalnego. Kosztuje on 938 zł lub 809 zł. Na strefę premium tuż przy starcie jego cena wynosi 2180 zł lub 1800 zł, co czyni go najdroższym w całej ofercie przedstawionej przez 5-krotnych mistrzów Polski.

Żużlowcy "Apatora" Toruń Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Złota drużyna Apatora Toruń 2026. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartłomiej Bołądź: Stać nas na jeszcze lepsze zagrywki Polsat Sport