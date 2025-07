Polski klub uciekł spod topora. Fatalny występ mistrza świata

Mecz od samego początku był wzajemną wymianą ciosów między dwoma ekipami. Choć większość ekspertów typowało gładkie zwycięstwo Sparty, to w rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca. Grudziądzanie mogli liczyć przede wszystkim na Jaimon Lidsey'a i do pewnego momentu także na Maxa Fricke'a. Dużo więcej spodziewano się po Michaelu Jepsenie Jensenie. Duńczyk od pewnego czasu znacząco spuścił z tonu. Wcześniej był zdecydowanym liderem GKM-u. To właśnie jego punktów zabrakło do sprawienia większej niespodzianki, czyli wygrania meczu.