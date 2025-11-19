Polski klub pozyskał wielki talent. To ma być przyszły mistrz świata. Rozmowy trwały ponad rok

GKM Grudziądz przedstawiając przed paroma dniami skład drużyny na sezon 2026 pochwalił się kontraktem z Beau Baileyem. To w pewnym sensie zaskoczenie, choć działacze chcą ubić na tym ruchu niezły interes.

Kim jest Beau Bailey, nowy zawodnik GKM-u Grudziądz?

W kilku źródłach słyszymy, że Australijczyk to jeden z najzdolniejszych żużlowców młodego pokolenia. W swojej ojczyźnie doczekał się nawet porównania do Darcy'ego Warda. Eksperci mówią, że to talent czystej wody. Największy od czasów objawienia się niestartującego już Warda.

Próbkę jego możliwości mogliśmy oglądać w zmaganiach SGP. W sezonie 2024 zdobył srebrny medal, a w tym roku brązowy. Wrażenie może robić jego efektowny styl jazdy i odwaga.

- Plan był taki, aby ściągnąć tego zawodnika do nas, aby mógł rozwijać się pod okiem trenera Roberta Kościechy. Rozmawialiśmy w tym temacie z panem Tomkiem Gaszyńskim i Maxem Fricke. Wspominali nam już w zeszłym roku, że jest taki chłopak, który ma duży talent i rozwija się cały czas. Tak padł pomysł sprowadzenia go do Grudziądza. Przed rokiem było na to jeszcze za wcześnie, ale w trakcie sezonu 2025 zaczęliśmy czynić starania w tym kierunku - mówi nam o kulisach rozmów prezes GKM-u Marcin Murawski.

GKM ma jasny plan na wykorzystanie Beau Baileya

Grudziądzanie podpisali dwuletni kontrakt z Australijczykiem. Założenie jest takie, że na dobry początek ma startować w PGE Ekstralidze U-24. Na wiosnę pojawi się na treningach pierwszej drużyny i wtedy sztab szkoleniowy oceni jego przydatność pod kątem pierwszej drużyny.

Generalnie opcje są dwie. W klubie tłumaczą nam, że na start może pojawiać się na pozycji rezerwowego w meczach pierwszego zespołu. Nikt jednak nie chce go zbyt wcześnie "spalić". Jeśli trenerzy uznają, że jest na to jeszcze za wcześnie, to wtedy klub rozważy wypożyczenie go do niższej ligi.

Swoją drogą Bailey to może być zawodnik, który już wkrótce na stałe wejdzie w rolę zawodnika U-24 pierwszej drużyny. W przyszłym roku na tej pozycji regularnie ma startować Bastian Pedersen. Wypożyczenie Duńczyka z Apatora obowiązuje tylko na rok. W kontekście sezonu 2027 GKM znów będzie więc w potrzebie.

Beau Bailey na prowadzeniu Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Beau Bailey w Speedway Grand Prix 3. Jest największym talentem australijskim od czasów Darcy'ego Warda Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Darcy Ward i Chris Holder. Fot. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski