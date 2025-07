Polski klub pod ścianą. Prezes nie gryzie się w język

W Grudziądzu mają nad czym myśleć. Drużyna złapała wyraźną zadyszkę, a kalendarz nie sprzyja. Ostatni wyjazd do Lublina skończył się wysoką porażką. W niedzielę zespół Roberta Kościechy uda się z kolei do Wrocławia, gdzie również będzie ciężko o dobry wynik. Później przyjdą kluczowe mecze, które zdecydują o "być albo nie być" GKM-u w pierwszej czwórce.

- Na pewno ewentualny brak awansu będzie porażką, bo naszym celem było znaleźć się w pierwszej czwórce - mówi w rozmowie z Interią prezes Marcin Murawski. - Chcielibyśmy zanotować najlepszy wynik w historii, bo do tej pory udało nam się zająć najwyżej piąte miejsce. Mamy o co walczyć - dodaje.

Poza wynikiem sportowym gra toczy się też o kasę. Jeśli GKM-owi uda się awansować do pierwszej czwórki, to w klubie mogą zbić na tym niezły interes. Można być pewnym tego, że stadion przy okazji każdego meczu będzie wypełniony po brzegi. Walcząc o utrzymanie, reakcja kibiców może być różna.

- Rzeczywiście frekwencja może się różnic, przez co ewentualnie mogą spaść wpływy z biletów. Będąc w fazie play-down można mieć też więcej spotkań, co też ma wpływ na koszty. My mamy jednak wszystkie warianty policzone, bo musieliśmy to zrobić przed sezonem jako spółka miejska. Oczywiście nie da się tego wyliczyć co do złotówki, ale na pewno najmniej korzystny jest udział w barażach - podsumowuje Murawski.