Polski klub pod ścianą. Desperacki ruch, chcieli się na nim odegrać

Rozpoczęła się faza play-down w PGE Ekstralidze, a więc żarty się skończyły. W Częstochowie odbył się spektakl godny walki o utrzymanie, a najlepszym dowodem na ogromne ciśnienie były pomeczowe obrazki w parku maszyn.

Anders Thomsen upokorzył liderów Włókniarza

Mecz pomiędzy Krono-Plast Włókniarzem a Gezet Stalą od samego początku był bardzo zacięty. Gospodarze mieli problem odskoczyć gościom na więcej, niż 6 punktów. Dopiero przed wyścigami nominowanymi mogli być pewni swego, prowadząc już 43:35. To właśnie wtedy pierwszego pogromcę znalazł Anders Thomsen, który w sumie uzyskał 17 punktów w sześciu wyścigach.

Wcześniej Duńczyk był nieuchwytny i nawet przegrane starty nie stanowiły dla niego problemu. Mijał liderów Włókniarza niczym tyczki. Najbardziej przekonał się o tym Jason Doyle, którego Thomsen najpierw "machnął" na czwartym okrążeniu, a w kolejnej gonitwie na samej kresce, doprowadzając go do furii. Thomsen był niesamowicie szybki i od razu pojawiły się podejrzenia.

Włókniarz zrobił na złość Thomsenowi

W Częstochowie nie mogli tak tego zostawić i złożyli protest na silnik 31-latka. To nie był zresztą jedyny protest tego dnia, bo pod wątpliwość poddano także gaźnik Martina Vaculika. Nie było żadnego skandalu, a po zbadaniu jednostki Thomsena okazało się, że pojemność była nawet mniejsza od maksymalnie dopuszczanej. Wynosiła ona bowiem 495cc.

Włókniarz mógł skorzystać z tego przywileju i tak też zrobił. Prawda jest jednak taka, że nawet jeśli szanse na zmianę wyniku były iluzoryczne, to i tak zrobiono zawodnikowi na złość, który wcześniej upokorzył miejscowych. W przeszłości najczęściej bywało tak, że raz rozebrany silnik już nie był tak samo skuteczny, a jednostka Thomsena była piorunująco szybka. Lider Stali potrafił już na początku meczu przejść z ostatniej na pierwszą pozycję bez większych problemów.

Włókniarz mógł zgarnąć Thomsena na przyszły sezon

Poza tym, zanim Thomsen porozumiał się wstępnie na starty w Gorzowie w przyszłym roku, to w grze o niego był właśnie między innymi klub spod Jasnej Góry. Choć jak się później okazało, sam zawodnik zgłosił się do klubu z ofertą, żeby najpewniej podbić swoje warunki finansowe. Częstochowianie byli jednak bliscy wykorzystania braku porozumienia na linii Stal-Thomsen, by zgarnąć Duńczyka na przyszły sezon. Dla nich byłby to strzał w dziesiątkę w obliczu tego, że klub najprawdopodobniej opuści tercet: Doyle, Woryna i Pawlicki.

Anders Thomsen Tomasz Kowalczuk East News

Michał Świącik w parku maszyn. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

W środku Anders Thomsen, z prawej Oskar Fajfer. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

