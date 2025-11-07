Polski klub odkrył wszystkie karty. Sprzątnęli im go sprzed nosa

To już koniec spekulacji. Bayersystem GKM przedstawił oficjalnie pełną kadrę na sezon 2026. Jest trzech nowych zawodników, ale to nie tylko nazwisko Maksyma Drabika wzbudziło uwagę kibiców.

GKM Grudziądz odkrył karty na sezon 2026

Działaczom GKM-u udało się przedłużyć kontrakty z dwoma liderami Michaelem Jepsenem Jensenem i Maxem Fricke'em. Umowę przedłużono również z Kevinem Małkiewiczem, mimo że cała trójka miała na stole bardzo dobre oferty z innych klubów. Do tego w drużynie pozostanie także Wadim Tarasienko.

Nie będzie w przyszłorocznym składzie Jaimona Lidseya i Jakuba Miśkowiaka. Obaj natomiast mają trafić do Krono-Plast Włókniarza Częstochowa. Pozyskano za to Maksyma Drabika i Bastiana Pedersena na pozycję U24. Drabik po tak świetnym sezonie w Rybniku rozpatrywany jest w roli jednego z liderów. Tym samym grudziądzanie wysłali jasny sygnał, że znów będą liczyć się w walce o fazę play-off.

Wielki talent z Australii w Grudziądzu

Klub z Grudziądza pochwalił się także dwuletnim kontraktem z Beau Baileyem. 16-latek z Australii zachwyca swoją jazdą coraz większe grono kibiców. Młody talent odbył w tym roku kilka jednostek treningowych na polskich torach. Wśród nich był, chociażby obiekt leszczyński. FOGO Unia obrała go na celownik, ale późniejsze negocjacje wymknęły się spod kontroli.

Bailey trafił finalnie do GKM-u, a opiekować ma się nim Tomasz Gaszyński. Dla klubu jest to inwestycja w przyszłość, bo kariera przed Beau stoi otworem. Dwuletnia umowa wskazuje jednak na swego rodzaju bezpieczne podejście zarówno jednej, jak i drugiej strony. Długoletnie kontrakty szczególnie na początku przygody z żużlem pokończyło wiele karier.

Szczęśliwy prezes GKM-u Grudziądz, Marcin Murawski Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

GKM Grudziądz Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Beau Bailey w Speedway Grand Prix 3. Jest największym talentem australijskim od czasów Darcy'ego Warda Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

