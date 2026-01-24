Polski klub miał lecieć do Hiszpanii. Sensacyjne wieści, nagle odwołano plany

W ostatnich latach zielonogórzanie przyzwyczaili kibiców do zimowych wyjazdów nad polskie morze, bazą najczęściej bywało Świnoujście. Przed sezonem 2026 koncepcja uległa zmianie. Nowy sztab szkoleniowy celował w Hiszpanię, która stała się mekką dla żużlowców szukających idealnych warunków pogodowych do treningów rowerowych i motorycznych.

"Za późno się wzięliśmy". Szczere słowa prezesa

Niestety, ambitny plan Grzegorza Walaska musi poczekać. Klub oficjalnie potwierdził, że do wyjazdu nie dojdzie. Powód jest prozaiczny, czyli czas, a w zasadzie jego brak. - Nie udało się tego zrealizować w tym roku. Takie były zamierzenia, ale troszeczkę za późno się za to wzięliśmy i zaczęliśmy organizować temat - wyjaśnił Adam Goliński na antenie Radia Zielona Góra.

Prezes zapewnia jednak, że pomysł nie trafił do kosza, a jedynie do "zamrażarki". - Zgrupowanie jest w planach w kolejnym roku - dodaje. Wydaje się, że różnicy w przegotowaniu wielkiej nie będzie. Wszak warunki w Hiszpanii są o wiele lepsze, bo można liczyć na wysokie temperatury, czego w marcu o polskim morzu - powiedzieć nie można.

Spotkanie w marcu i budowanie chemii

Zamiast Półwyspu Iberyjskiego, "Myszka Miki" postawi na sprawdzone, domowe warunki. Drużyna spotka się w komplecie w Zielonej Górze na początku marca. Władze klubu są spokojne o atmosferę w zespole. Fundamenty pod "team spirit" wylano już w listopadzie, podczas spotkania z udziałem całej kadry, w tym trenerów Olka Janasa, Grzegorza Walaska i Marka Mroza.

- Tam wymienione zostały spostrzeżenia między zawodnikami naszej drużyny (...) Zapowiada się to dobrze. Ta grupa ludzi jest w stanie ze sobą bardzo dobrze współpracować - ocenia sternik klubu.

Zgranie będzie kluczowe już od pierwszej kolejki. Terminarz zaserwował bowiem Falubazowi prawdziwy thriller na otwarcie. Zielonogórzanie pojadą do Wrocławia, by zmierzyć się ze Spartą. Smaczku rywalizacji dodaje fakt, że wrocławian poprowadzi Piotr Protasiewicz, czyli żywa legenda i były trener Falubazu. Brak zagranicznego obozu nie może być więc wymówką w starciu z tak wymagającym rywalem.

