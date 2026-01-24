Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski klub miał lecieć do Hiszpanii. Sensacyjne wieści, nagle odwołano plany

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

Miał być powiew świeżości, hiszpańskie słońce i trasy rowerowe, a skończyło się na weryfikacji planów przez kalendarz. Stelmet Falubaz Zielona Góra, wbrew wcześniejszym zapowiedziom nowego trenera Grzegorza Walaska, nie wyjedzie na zagraniczne zgrupowanie. Klub miał pójść śladem Orlen Oil Motoru Lublin, czy Pres Grupy Deweloperskiej Toruń. Wiadomo, że to się już nie uda.

Tłum kibiców ubranych w zielone stroje wspiera drużynę Falubaz na stadionie, w prawym górnym rogu okrągła wstawka ukazująca sportowca w stroju żużlowca w biało-niebieskim kasku i zielonym kombinezonie z widocznym logo sponsora.
Kibice Stelmetu Falubazu Zielona Góra mogą być lekko skonsternowani. Nagle zmieniono plany ws. obozuTRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Paweł Wilczyński

W ostatnich latach zielonogórzanie przyzwyczaili kibiców do zimowych wyjazdów nad polskie morze, bazą najczęściej bywało Świnoujście. Przed sezonem 2026 koncepcja uległa zmianie. Nowy sztab szkoleniowy celował w Hiszpanię, która stała się mekką dla żużlowców szukających idealnych warunków pogodowych do treningów rowerowych i motorycznych.

    Niestety, ambitny plan Grzegorza Walaska musi poczekać. Klub oficjalnie potwierdził, że do wyjazdu nie dojdzie. Powód jest prozaiczny, czyli czas, a w zasadzie jego brak. - Nie udało się tego zrealizować w tym roku. Takie były zamierzenia, ale troszeczkę za późno się za to wzięliśmy i zaczęliśmy organizować temat - wyjaśnił Adam Goliński na antenie Radia Zielona Góra.

    Prezes zapewnia jednak, że pomysł nie trafił do kosza, a jedynie do "zamrażarki". - Zgrupowanie jest w planach w kolejnym roku - dodaje. Wydaje się, że różnicy w przegotowaniu wielkiej nie będzie. Wszak warunki w Hiszpanii są o wiele lepsze, bo można liczyć na wysokie temperatury, czego w marcu o polskim morzu - powiedzieć nie można.

    Zamiast Półwyspu Iberyjskiego, "Myszka Miki" postawi na sprawdzone, domowe warunki. Drużyna spotka się w komplecie w Zielonej Górze na początku marca. Władze klubu są spokojne o atmosferę w zespole. Fundamenty pod "team spirit" wylano już w listopadzie, podczas spotkania z udziałem całej kadry, w tym trenerów Olka Janasa, Grzegorza Walaska i Marka Mroza.

    - Tam wymienione zostały spostrzeżenia między zawodnikami naszej drużyny (...) Zapowiada się to dobrze. Ta grupa ludzi jest w stanie ze sobą bardzo dobrze współpracować - ocenia sternik klubu.

    Zgranie będzie kluczowe już od pierwszej kolejki. Terminarz zaserwował bowiem Falubazowi prawdziwy thriller na otwarcie. Zielonogórzanie pojadą do Wrocławia, by zmierzyć się ze Spartą. Smaczku rywalizacji dodaje fakt, że wrocławian poprowadzi Piotr Protasiewicz, czyli żywa legenda i były trener Falubazu. Brak zagranicznego obozu nie może być więc wymówką w starciu z tak wymagającym rywalem.

    Leon Madsen w nowym klubieŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Na zdjęciu: Grzegorz Walasek
    Na zdjęciu: Grzegorz WalasekŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
