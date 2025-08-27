Polski klub ma wielki talent. 18-latek ma cechę prawdziwych mistrzów

W Grudziądzu liczono, że uda się pokonać Orlen Oil Motor Lublin, który był osłabiony brakiem Wiktora Przyjemskiego. Goście jednak stanęli na wysokości zadania i pojechali świetne zawody, wygrywając 4-punktami. Nawet Bartosz Jaworski zdobył 3 punkty z 2 bonusami, wypełniając w jakimś stopniu lukę po braku Wiktora Przyjemskiego.

Małkiewicz ma charakter mistrza, spojrzał mu prosto w oczy

Bieg juniorski dla GKM-u od samego początku nie wyglądał tak, jak powinien. Gospodarze po starcie przegrywali podwójnie, ale tak tego nie zostawił Kevin Małkiewicz, który był nastawiony niezwykle ofensywnie do jazdy. Wypuścił się na szeroką i budował prędkość. Mimo prób blokowania wyprzedził Bartosza Jaworskiego, po czym obrócił głowę i spojrzał mu prosto w oczy.

Taki gest to zdecydowanie pokaz wyższości. Dał Jaworskiemu wyraźnie do zrozumienia, że żadne sztuczki i tak nic nie dadzą, bo jest wyraźnie szybszy i tak by go wyprzedził. Potem pomknął po Bańbora i wygrał bieg. To pokazało, że próby zablokowania Małkiewicza zadziałały na niego jak płachta na byka. Ten pokazał charakter i ambicję mistrzowską, wyprzedzając dwójkę rywali. Podobnie takie sytuacje działały na Bartosza Zmarzlika.

Małkiewicz to wielki talent. Niesamowity progres

18-latek już od debiutu w PGE Ekstralidze udowodnił, że drzemie w nim spory potencjał. Na wypożyczeniu w Betard Sparcie Wrocław może nie miał wybitnych wyników, ale jego ofensywna jazda oraz świetna sylwetka pokazywały, że ma spore możliwości. Następny sezon w barwach GKM-u był już solidny, bo wykręcił 1,05 pkt na bieg. Piętą achillesową były jednak wyjazdy, bo na nich wyglądał po prostu słabo.

Ten rok to natomiast olbrzymi progres. Małkiewicz ma średnią 1,7 pkt na bieg i jest w czołówce najlepszych polskich młodzieżowców. Na wyjazdach radzi sobie równie dobrze, co w domu. Jazda juniora powoduje, że ma wielką rzeszę fanów. W całej lidze ma szósty bilans, mając już 21 wyprzedzeń według statystyk Rafała Gurgurewicza. Jeśli Polakowi uda się poprawić starty, to już za chwilę może stać się jednym z najlepszych zawodników na świecie, bo ścigać się potrafi na wysokim poziomie.

