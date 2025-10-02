Polski klub kusi, a Niemiec w strachu. Tego boi się najbardziej

Max Fricke, Michael Jepsen Jensen, Maksym Drabik i Wadim Tarasienko, to czwórka seniorów, która ma jeździć w Bayersystem GKM-ie Grudziądz w sezonie 2026. Wciąż jednak brakuje zawodnika U24, a sprawy się komplikują, bo właśnie upadł temat Mathiasa Pollestada.

GKM desperacko szuka zawodnika U24. Telefon do Bloedorna

Wielka nadzieja norweskiego żużla, była szansą GKM-u na zamknięcie składu. Jednak Gezet Stal Gorzów zablokowała transfer. Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że to może się zdarzyć. Pollestad ma ze Stalą kontrakt ważny do października 2026. Zawodnik miał też umowę cywilno-prawną, że gdyby Stal nie była mu stanie zagwarantować miejsca w składzie na 2026, to kontrakt mógłby zostać unieważniony. Najpewniej jednak to miejsce na Pollestada czeka. W innym razie temat przenosin do GKM-u nie zostałby ucięty.

Teraz GKM desperacko szuka nowego żużlowca na U24. Wiemy, że klub już kontaktował się z Norickiem Bloedornem. Niemiecki talent ma za sobą mocno przeciętny sezon w Hunters PSŻ Poznań. Jakiś czas temu Bloedorn zadzwonił do prezesa ROW-u Rybnik Krzysztofa Mrozka z propozycją rozmowy o kontrakcie na 2026, ale teraz do akcji wkroczył Grudziądz, który już podebrał Rybnikowi Drabika.

ROW Rybnik idealnym miejscem dla Bloedorna

Nie jest jednak przesądzone, że GKM wyjdzie zwycięsko ze starcia o kolejnego zawodnika. Bloedorn boi się Ekstraligi. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest gotowy na jazdę w najlepszej żużlowej lidze świata. Najbardziej obawia się takiego scenariusza, że pojedzie w jednym biegu, a potem będzie zastępowany przez innych zawodników i straci sportowo cały sezon.

ROW jest dla Bloedorna o tyle kuszącą opcją, że tam dostawałby jednak o wiele więcej szans startów. ROW na razie ustalił warunki kontraktu na 2026 z Jakubem Jamrogiem, Janem Kvechem i Patrykiem Wojdyło. Blisko jest Wiktor Lampart. To jest taki skład bez wielkich gwiazd, na walkę o środek tabeli, może przy odrobinie szczęścia na awans do półfinału play-off. Bloedorn byłby świetną opcją na uzupełnienie. Dobrze czułby się w tym towarzystwie. Na pewno nie byłby zagrożony tak, jak w GKM-ie.

Pół miliona za podpis i 6 tysięcy za punkt w GKM-ie Grudziądz

W Grudziądzu Bloedorn pewnie dostałby lepszy kontrakt. Może nawet taki na pół miliona za podpis i 6 tysięcy za punkt. Z drugiej strony ROW może mu zapłacić niewiele mniej (400 i 4), a dzięki temu, że będzie częściej jeździł, zarobi tyle samo lub więcej niż w GKM-ie.

Ponad wszelką wątpliwość można założyć, że GKM zrobi wszystko, żeby przekonać Bloedorna, bo już nie ma wielu ciekawych opcji na U24. Łatwo jednak nie będzie. Oczywiście z powodu obaw Niemca, bo ROW na pewno nie będzie o niego walczył i nie będzie się licytował, podnosząc ofertę. W Rybniku zawsze mogą zostawić Jespera Knudsena. Jest też na stole temat Anglika Dana Thompsona.

Uśmiechnięty Norick Bloedorn dziękuje kibicom za doping. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Norick Bloedorn w barwach Hunters PSŻ Poznań. Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Krzysztof Mrozek z Norickiem Bloedornem. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński