Polski klub był nad przepaścią. Miliony publicznych pieniędzy, znamy skalę wsparcia

Kiedy Włókniarz wrócił na żużlową mapę, a następnie do PGE Ekstraligi, błyskawicznie stał się niemalże corocznym kandydatem do medalu. Były prezes miał rzekomo kontraktować gwiazdy ligi, oferując duże kwoty kontraktowe. W końcu jednak miarka się przebrała.

Wtedy zaczęły się prawdziwe kłopoty Włókniarza

Sezon 2024 był już pod znakiem poważnych problemów finansowych klubu. Na domiar złego częstochowianie dysponując mocnym składem nie awansowali nawet do sześciodrużynowej fazy play-off. Rozebrano praktycznie całą drużynę, a były prezes domagał się później zwrotu od zawodników części kwoty za przygotowanie.

Rok później Włókniarz miał masę szczęścia, że kłopoty zdrowotne Jasona Doyle'a i Piotra Pawlickiego nie stanęły na przeszkodzie w utrzymaniu się w lidze. Obaj zawodnicy w najważniejszym momencie stanęli na wysokości zadania, dzięki czemu zespół dwukrotnie pokonał Stal Gorzów i zajął szóste miejsce.

Miliony z miasta nie wystarczyły, znamy skalę wsparcia w 2025 roku

Następnie Michał Świącik sprzedał klub Bartłomiejowi Januszce za złotówkę. Gdyby nie właściciel Krono-Plastu, to Włókniarz miałby poważne problemy z uzyskaniem licencji na tegoroczne starty. Nowy właściciel klubu zadeklarował spłatę całego zadłużenia w ciągu najbliższego roku obrachunkowego.

Zobowiązania były ogromne, mimo że klub mógł liczyć na całkiem niezłe wsparcie finansowe z miasta. Nie są to kwoty podobne np. do tych we Wrocławiu, ale za samą promocję miasta poprzez sport żużlowy byliby w stanie pokryć chociażby jeden z kontraktów. Tutaj wsparcie wynosiło równe 2 500 000 złotych.

Poza tym Włókniarz dostał 300 000 zł z racji organizacji 3. finału Indywidualnych Mistrzostw Polski. Klub mógł również liczyć na kwotę 100 000 zł w ramach szkolenia młodzieży i dzieci poprzez sport żużlowy i miniżużlowy, oraz na 8 000 zł, jeśli chodzi o organizację turniejów miniżużlowych. Łącznie miasto przeznaczyło więc w 2025 roku na żużel 2 908 000 zł.

Piotr Pawlicki i Jason Doyle skarżyli się na olbrzymie zaległości Włókniarza.

Franciszek Karczewski, lider formacji młodzieżowej Włókniarza

