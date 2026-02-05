Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polski biznesmen wyszedł na wolność. Prokuratura podtrzymuje zarzuty

Szymon Makowski

Piotr Rusiecki, prezes firmy Polcopper oraz były prezes żużlowej Fogo Unii Leszno, opuścił areszt. Informację podała Gazeta Wyborcza. Polski biznesmen został zatrzymany w październiku ubiegłego roku w związku z toczącym się śledztwem w sprawie tzw. mafii śmieciowej. Rusiecki spędził w areszcie cztery miesiące i wyszedł na wolność bez poręczenia majątkowego. Prokuratura podtrzymuje wcześniejsze zarzuty.

Piotr Rusiecki, były prezes Fogo Unii Leszno
Środowisko żużlowe było w szoku, kiedy na początku października 2025 roku zatrzymano ówczesnego prezesa Fogo Unii Leszno oraz właściciela firmy Polcopper, Piotra Rusieckiego. Chodzi o tzw. mafię śmieciową.

Byłemu prezesowi Unii Leszno postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą

Rusiecki został przesłuchany, a następnie postawiono mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko środowisku związanych z obrotem odpadami. Sprawa dotyczy kilkuletniego śledztwa, podczas którego zarzuty postawiono kilkudziesięciu osobom.

Warto wspomnieć, że cała afera nie ma nic wspólnego z Unią Leszno, która niedługo po zatrzymaniu wybrała na stanowisko prezesa Józefa Dworakowskiego. Klub jest stabilny i chwilowe zamieszanie nie wpłynęło rażąco na jego dalsze funkcjonowanie. 18-krotny mistrz Polski oparty jest o zaufanych, długoletnich sponsorów, którzy nadal go wspierają.

Rusiecki wyszedł na wolność. Prokuratura podtrzymuje zarzuty

Jak podała Gazeta Wyborcza, polski biznesmen wyszedł właśnie na wolność. W areszcie spędził cztery miesiące, nie przyznając się do popełnionych czynów. Miał zostać pomówiony przez konkurenta z branży. Prokuratura nadal jednak podtrzymuje postawione wobec niego zarzuty.

Więcej informacji wkrótce.

Szymon Makowski
Były dyrektor Sławomir Kryjom i były prezes Piotr Rusiecki w rozmowie z Joshem Pickeringiem.
