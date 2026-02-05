Polski biznesmen wyszedł na wolność. Prokuratura podtrzymuje zarzuty
Piotr Rusiecki, prezes firmy Polcopper oraz były prezes żużlowej Fogo Unii Leszno, opuścił areszt. Informację podała Gazeta Wyborcza. Polski biznesmen został zatrzymany w październiku ubiegłego roku w związku z toczącym się śledztwem w sprawie tzw. mafii śmieciowej. Rusiecki spędził w areszcie cztery miesiące i wyszedł na wolność bez poręczenia majątkowego. Prokuratura podtrzymuje wcześniejsze zarzuty.
Środowisko żużlowe było w szoku, kiedy na początku października 2025 roku zatrzymano ówczesnego prezesa Fogo Unii Leszno oraz właściciela firmy Polcopper, Piotra Rusieckiego. Chodzi o tzw. mafię śmieciową.
Byłemu prezesowi Unii Leszno postawiono zarzut kierowania grupą przestępczą
Rusiecki został przesłuchany, a następnie postawiono mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko środowisku związanych z obrotem odpadami. Sprawa dotyczy kilkuletniego śledztwa, podczas którego zarzuty postawiono kilkudziesięciu osobom.
Warto wspomnieć, że cała afera nie ma nic wspólnego z Unią Leszno, która niedługo po zatrzymaniu wybrała na stanowisko prezesa Józefa Dworakowskiego. Klub jest stabilny i chwilowe zamieszanie nie wpłynęło rażąco na jego dalsze funkcjonowanie. 18-krotny mistrz Polski oparty jest o zaufanych, długoletnich sponsorów, którzy nadal go wspierają.
Rusiecki wyszedł na wolność. Prokuratura podtrzymuje zarzuty
Jak podała Gazeta Wyborcza, polski biznesmen wyszedł właśnie na wolność. W areszcie spędził cztery miesiące, nie przyznając się do popełnionych czynów. Miał zostać pomówiony przez konkurenta z branży. Prokuratura nadal jednak podtrzymuje postawione wobec niego zarzuty.
