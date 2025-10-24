Polski biznesmen uderzył pięścią w stół. Skończyło się, poleciała głowa

Andrzej Rusko nie mógł przejść obojętnie obok przegranej w półfinale z PRES Grupa Deweloperska Toruń. W pewnym momencie mogło dojść nawet do zmiany w składzie, lecz finalnie wymieniono tylko i aż trenera.

W jeden wieczór stał się kozłem ofiarnym

- Byliście wspaniali. Dziękuję za wsparcie jakie od was otrzymałem - mówił Dariusz Śledź ze łzami w oczach. I choć szkoleniowiec zdobył ze Spartą wór medali, to dla prezesa najcenniejsze jest złoto. To cel, który zakłada przed każdym sezonem. W 2023 i 2024 roku wykonano plan minimum, czyli udział w finale, ale tym razem nie było nawet srebra, więc w końcu miarka się przebrała. Strach pomyśleć, co by się wydarzyło, gdyby nie było nawet brązu.

- Z jednej strony to jasne, bo łatwiej zmienić jednego człowieka, niż kilku zawodników. Prezes po gorszym wyniku też się raczej nie podaje do dymisji i nie rezygnuje, to kto zostaje kozłem ofiarnym? Zmieńmy trenera. Tylko on może stawać na głowie i robić wszystko książkowo, ale za zawodników na motor nie wsiądzie i nie pojedzie - mówi Zbigniew Lech w Tygodniku Żużlowym.

To był jeden z problemów Sparty. Do następcy kierowano podobne pretensje

Zdaniem prezesa Sparta potrzebowała odświeżenia, a najłatwiejszą zmianą z możliwych była zmiana trenera. To, co mogło mieć największy wpływ na końcowy rezultat, to przygotowanie nawierzchni. Mówiło się o tym już w zeszłym roku. Wtedy największe obiekcje wobec tego miał Tai Woffinden. Tor był po prostu za twardy, a częsta rotacja toromistrzów wcale nie pomagała w ustaleniu wspólnej wizji. Na pozór jest to błahy powód, lecz wystarczy spojrzeć na tegoroczny Toruń, by dostrzec, jak ważny jest atut toru.

Teraz Śledzia zastąpi Piotr Protasiewicz, do którego zresztą w Zielonej Górze kierowano podobne pretensje. Falubaz przez pewien okres sezonu wyglądał dużo lepiej w meczach wyjazdowych, aniżeli na własnym obiekcie. 3-krotny drużynowy mistrz Polski wierzy jednak, że będzie to strzał w dziesiątkę. - Piotr to jest rzetelna i wielka firma w sporcie żużlowym. Pamiętam go jako zawodnika i jeżeli jako trener jest równie profesjonalny, zaangażowany i solidny, to znaczy, że może pomóc drużynie. Dla mnie to jest fachowiec - kończy.

Prezes Andrzej Rusko wita się z Piotrem Protasiewiczem Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dariusz Śledź, trener Betard Sparty Wrocław Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

