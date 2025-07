Polonia Bydgoszcz szykuje wielki hit transferowy. Już trwają rozmowy

Rosjanin z polskim paszportem od 2022 jest zawodnikiem KS Toruń i dobrze się tam czuje, ale nigdy nie krył tęsknoty za Polonią, a to daje bydgoszczanom pole do popisu. Polonia z Sajfutdinowem, Przyjemskim i Woźniakiem, to byłaby już naprawdę bardzo solidna ekipa, która mogłaby się włączyć do walki o medale.