Polak zamknął usta niedowiarkom. Osiągnął wielki sukces, to był jego pierwszy raz

To nie był łatwy sezon dla Stelmetu Falubazu Zielona Góra, ale z pewnością Przemysław Pawlicki był zawodnikiem, który cieszył oko kibiców. Z zawodnikiem nie było nudy na torze, a dodatkowo dowoził swoimi wynikami, czego o reszcie zespołu poza juniorami i Leonem Madsenem nie można było powiedzieć.

Życiowy rezultat Przemysława Pawlickiego. Zamknął wszystkim usta

Przed sezonem pojawiało się wiele komentarzy, że Falubaz niepotrzebnie zostawił Przemysława Pawlickiego. Ten jednak zamknął wszystkim usta, pokazując na jak wiele go stać. 33-latek zdobył 8 dwucyfrórwek w 13 spotkaniach, w których startował. To świetny wynik, a wiele mówi także jego skuteczność. Wygrał 42,65% biegów w sezonie. To bardzo wysoka skuteczność, godna lidera zespołu.

Dla Pawlickiego to także pierwszy sezon w swojej karierze, w którym ukończył rozgrywki ze średnią powyżej 2 punktów na bieg w PGE Ekstralidze. Dokładnie udało mu się wykręcić 2,074. W tym roku jest lepszy m.in od Martina Vaculika, Roberta Lamberta czy Andersa Thomsena. To pokazuje jak wielki progres poczynił w przeciągu ostatniego roku.

To nie koniec osiągnięć Pawlickiego. Ekspert nie krył zdziwienia

W spotkaniu z Innpro ROW-em Polak był nie do złapania. Udało mu się zdobyć komplet punktów. Co ciekawe, to był pierwszy komplet Przemysława Pawlickiego w PGE Ekstralidze. Dla wielu kibiców to szokująca informacja, biorąc pod uwagę, jak wiele sezonów spędził w elicie. Wielu pamięta Pawlickiego z fantastycznej jazdy w wieku juniorskim.

- Ja jestem zszokowany informacją, że to jego pierwszy komplet. Nigdy bym się nie założył o to. Wydawało mi się, że miał kilka kompletów, a jednak nie. To także pierwszy sezon z średnią dwucyfrową. To dla mnie ogromne zaskoczenie. Może jest opóźniony w rozwoju sportowym, inni w jego wieku idą ku schyłkowi, a on się rozwija i coraz lepiej myśli na torze. Jestem tą informacją oszołomiony. Oby tak dalej, to dopiero środek kariery Przemka. Jeśli ominą go kontuzje, to będą mieć z niego wielki pożytek - mówi nam Jan Krzystyniak.

Przemysław Pawlicki i Rasmus Jensen Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Przemysław Pawlicki grzeje motocykl Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bracia Pawliccy dziękują sobie za walkę Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski