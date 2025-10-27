Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak zachwycił w USA. Wygrał wszystko, był poza zasięgiem

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

To był najlepszy sezon w karierze Przemysława Pawlickiego. Polak w końcu pokazał, jak wielki drzemie w nim potencjał, będąc pełnoprawnym liderem Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Od wielu lat mówiło się, że to jeden z największych talentów polskiego żużla, lecz brakowało dowodu w postaci wyników. Teraz 34-latek ma za soba najlepszy rok w sportowej karierze, a sezon zwieńczył wielkim zwycięstwem w Stanach Zjednoczonych, gdzie był niepokonany. To fantastyczna baza przed kolejnym sezonem.

Przemysław Pawlicki ma za soba najlepszy sezon w karierze. W końcu udowodnił, na co go stać
Przemysław Pawlicki ma za soba najlepszy sezon w karierze. W końcu udowodnił, na co go staćPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

To był sezon, na jaki czekał latami. Przemysław Pawlicki w końcu pojechał tak, jak od zawsze potrafił - pewnie, efektownie i skutecznie. W Zielonej Górze mówili o nim, że jest liderem z prawdziwego zdarzenia, a on tylko potwierdził te słowa, kończąc rok spektakularnym triumfem w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz również:

Konflikt Bartłomieja Kowalskiego i Mateusza Cierniaka wszedł na wyższy poziom. Otwarcie przyznali, że za sobą nie przepadają
PGE Ekstraliga

Walczą ze sobą jak Kargul i Pawlak. Rywalizacja, która może skończyć się katastrofą

Albert Fedorowicz
Albert Fedorowicz

Amerykański sen Przemysława Pawlickiego

Kalifornia, Industry Hills - czyli mały, krótki, techniczny tor, który nie wybacza błędów. A jednak Pawlicki był tam perfekcyjny. World Speedway Invitational 3 zakończył z kompletem punktów, wygrywając wszystkie siedem wyścigów.

Za jego plecami finiszowali Artiom Łaguta, Maciej Janowski czy Andrzej Lebiediew. Tego dnia nie mieli żadnych szans. To był pokaz czystej techniki, kontroli i pewności siebie. Dla 34-latka, był idealny finał sezonu, który wreszcie przyniósł spełnienie.

Fabian Marozsan - Arthur Rinderknech. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Falubaz ma polskiego lidera, jakiego brakowało. Dopiero się rozkręca

W PGE Ekstralidze Pawlicki też zrobił swoje. Średnia 2.074 pkt/bieg dała mu 14. miejsce w klasyfikacji, ale liczby to nie wszystko. W Zielonej Górze widziano, jak bardzo dojrzał, bo był kapitanem, liderem, zawodnikiem, który nie pękał w kluczowych momentach. Falubaz dawno nie miał żużlowca, który tak skutecznie łączył emocje z chłodną głową.

Pawlicki wreszcie wygląda na zawodnika, który zna swoją wartość i potrafi ją potwierdzić na torze. Co najważniejsze, zaczął doskonale rozumieć sprzęt i trafia z ustawieniami, a z motocyklem potrafi zrobić niemalże wszystko, co pokazywał w trakcie sezonu i kariery, bo to, że jest wybitnym technikiem wiemy od dawna.

Bracia Pawliccy znów w formie

Jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że wielki potencjał braci Pawlickich przeminie bez echa. Dziś obaj wracają do gry. Przemek znalazł spokój i formę, Piotr ponownie stał się regularny. To może być ich czas. W końcu znów wyglądają jak zawodnicy, o których kiedyś mówiło się, że są przyszłością polskiego speedwaya. Przyszły rok będzie prawdziwym egzaminem, czy był to przysłowiowy sezon konia, czy jednak wrócili na stałe do czołówki.

Mężczyzna w sportowym stroju żużlowca, z charakterystycznymi rękawicami i kurtką zespołu wyścigowego, na tle niebieskiej ściany, z lekko napiętym wyrazem twarzy.
Przemysław Pawlicki, lider Falubazu jest zawodnikiem podatnym na kontuzje.TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Bracia Pawliccy dziękują sobie za walkę
Bracia Pawliccy dziękują sobie za walkęŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Przemysław Pawlicki
Przemysław PawlickiŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja