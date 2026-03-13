Polak wrócił do domu i wysłał sygnał rywalom. "Mamy odpalone"

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Fogo Unia wyjechała na swój własny tor. Choć zima w Polsce dała się we znaki, to nawierzchnia w Lesznie wyglądała bardzo dobrze. Zawodnicy mówili między sobą, że nawet chcieliby taką podczas zmagań ligowych. Powracający do klubu Piotr Pawlicki nie owija w bawełnę i mimo że był to dopiero pierwszy trening, on już prowadzi wyścig zbrojeń. - Tak naprawdę my już testujemy. Zapiski w zeszytach, komputery i wykresy mamy odpalone - przyznaje w rozmowie z klubowymi mediami. Dla kibiców to dobre wieści, bo skuteczny Pawlicki będzie oznaczać walkę o fazę play-off.

Piotr Pawlicki wraca do Unii Leszno. Polak zabrał się za ostre treningi od samego początku. Rozpoczęły się pierwsze testy
Piotr Pawlicki rozpoczął testy. "Wykresy mamy już odpalone"TRZESZCZKOWSKI ŁUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Klub z Leszna zdaniem ekspertów będzie najsilniejszym beniaminkiem ostatnich lat. Tym razem nikt już nie martwi się o to, czy ubiegłoroczny zwycięzca Metalkas 2. Ekstraligi wygra jakikolwiek mecz. Wszyscy zastanawiają się, na ile silna będzie Fogo Unia i czy awansuje do play-off.

Pawlicki rozpoczął już testy. Wykresy ma już odpalone

To będzie jednak bardzo trudne zadanie, bo takie same aspiracje mają w Grudziądzu i Zielonej Górze. Mówi się, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w Lesznie nie maja praktycznie słabych punktów w żadnej z formacji. Kluczem do sukcesu może być utrzymanie zeszłorocznej formy Piotra Pawlickiego, który wraca do macierzy. Polak prowadzi już pierwsze testy.

- Po zimie zawsze jest super frajda. Czekaliśmy na to długie miesiące, ciężko się przygotowując. Kiedy wsiadasz na ten motor, towarzyszy ci duża radość. Myślę, że ten trening był bardzo na plus, bo tor od samego początku jest świetnie przygotowany. Tak naprawdę my już testujemy. W środę odbyłem pierwszy trening w Częstochowie, a dziś w Lesznie był ten drugi. Zaczynają się małe testy. Zapiski w zeszytach, komputery i wykresy mamy odpalone. Działamy, bo niewiele zostało, by to wszystko podogrywać do pierwszych poważnych zawodów - mówi były kapitan Unii.

Były kapitan Unii Leszno ostrzega przed pochopnymi opiniami. Patrzy na to z przymrużeniem oka

Pawlicki w środę trenował w Częstochowie, a dzień później po raz pierwszy w tym roku wyjechał na leszczyński owal. Dziś w piątek również będzie kręcił kolejne okrążenia w Lesznie. Na razie są to indywidualne jazdy bez taśmy i rywali. Zawodnicy próbują odzyskać luz na motocyklu, przyzwyczaić ciało do konkretnego wysiłku i trochę się pobawić, ścigając się z wiatrem.

- To się jeszcze okaże, czy wyciągnąłem dobre wnioski. Samemu zawsze się dobrze jeździ. Można się pobawić, a gdy staje się spod taśmy z innymi zawodnikami, to wygląda to zupełnie inaczej. Wszystko zaczną weryfikować pierwsze turnieje, choć osobiście patrzyłbym na nie z przymrużeniem oka, podobnie jak na sparingi. Jest to czas, żeby jak najwięcej sprawdzić i przetestować różnego sprzętu. Kiedy rozpocznie się Ekstraliga, to wtedy będziemy rozmawiać i zobaczymy, czy wnioski zostały dobrze wyciągnięte - kwituje.

Zobacz również:

Janusz Kołodziej wrócił na tor po poważnej kontuzji
PGE Ekstraliga

Polak wraca po ciężkiej kontuzji. Rozwiał wątpliwości. Kibice odetchnęli z ulgą

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Piotr Pawlicki to jedno z najbardziej gorących nazwisk na giełdzie transferowej
Piotr Pawlicki Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Kolarz sportowych żużlowców w strojach i kaskach, zawodnicy drużyny siedzący w rzędzie, jeden z nich zbliżony na pierwszym planie, wyraziste barwy klubowe i reklamy sponsorów na kombinezonach.
Nie tylko Piotr Pawlicki wrócił do Leszna. Do składu powraca także Keynan RewŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Piotr Pawlicki ze skwaszoną miną
Piotr Pawlicki ze skwaszoną minąPaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
"Ludzka głupota nie zna granic". Roman Kosecki wprost o aferach w polskiej piłce. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja