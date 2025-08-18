Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak wezwany na dywanik. Do wszystkiego się przyznał

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Kibice przecierają oczy ze zdumienia, patrząc na to, co wyprawia w ostatnich meczach Kacper Pludra. Na jego koncie pojawiły się pierwsze trójki i wygrane z gwiazdami Grand Prix. Polak nie przekuje jednak jazdy na nowy kontrakt w PGE Ekstralidze. ROW Rybnik chciał wstępnie wysondować Pludrę pod kątem startów w sezonie 2026 i wtedy cała prawda wyszła na jaw. Zawodnik przyznał się do wszystkiego.

Kacper Pludra przyznał się trenerowi ROW-u Rybnik do wszystkiego. Już ma nowy klub na sezon 2026.
Kacper Pludra przyznał się trenerowi ROW-u Rybnik do wszystkiego. Już ma nowy klub na sezon 2026. Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Rok temu nie wygrał żadnego biegu, a Bayersystem GKM Grudziądz pozbył się go bez żalu. Po przenosinach do INNPRO ROW-u Rybnik bardzo długo zawodził, ale ostatnie mecze to prawdziwe przebudzenie Kacpra Pludry.

Pludra zaczął wygrywać z gwiazdami z Grand Prix

- Coś złapał - mówią nam w rybnickim klubie, bo Pludra najpierw w meczu z GKM-em przywiózł za plecami Jaimona Lidseya, a potem, w Gorzowie, dwa razy ograł Andrzeja Lebiediewa i raz Andersa Thomsena (obaj jeżdżą w Grand Prix). Na dokładkę poradził sobie z nimi w biegu nominowanym. Wyczyn tym większy, że Pludra lubi spalać się psychicznie, gdy staje przed dużym wyzwaniem. Tym razem z tym wyzwaniem sobie poradził.

W ROW-ie w związku z ostatnimi wyczynami Pludry postanowili go wysondować pod kątem startów w sezonie 2026. Zwłaszcza że zawodnik nadal będzie mógł jeździć na pozycji U24. A trudno o dobrego żużlowca na tę pozycję. Wiemy, że trener Piotr Żyto wziął Pludrę na rozmowę w cztery oczy i wtedy cała prawda wyszła na jaw.

Zobacz również:

Bartosz Zmarzlik stracił starty i ma teraz ból głowy. Przez to może stracić złoto w Grand Prix.
Grand Prix

Zmarzlik ma potężny problem. Bez tego przegra walkę o złoto w Grand Prix

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Pludra przyznał się trenerowi do wszystkiego

Zawodnik przyznał się, że już związał się z Hunters PSŻ Poznań i za rok będzie startował w Metalkas 2 Ekstralidze. - Coś ty najlepszego zrobił - miał powiedzieć szkoleniowiec, gdy Pludra przyznał się do wszystkiego. Potem jeszcze żużlowiec tłumaczył, że zrobił tak, nie inaczej, bo prezes PSŻ naciskał, a jemu w lidze nie szło.

PSŻ w idealnym momencie wszedł do gry o Pludrę. Żużlowiec był wtedy w dołku, kompletnie sobie nie radził i oferta z drugiej ligi na poziomie 400 tysięcy złotych za podpis i 4 tysięcy za punkt spadła mu z nieba. Tak przynajmniej myślał wtedy, bo teraz jedzie tak, że mógłby się pokusić o kolejny rok startów w PGE Ekstralidze. Na takiego Pludrę, jakiego widzieliśmy w Gorzowie, czy w meczu przeciwko GKM-owi byłoby duże zapotrzebowanie.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports

ROW Rybnik z dwoma deklaracjami, PSŻ Poznań szuka już tylko jednego zawodnika

Przypomnijmy, że ROW nadal ma deklaracje Maksyma Drabika i Rohana Tungate, że zostaną w klubie jeśli ten utrzyma się w PGE Ekstralidze. Tungate najpewniej zostanie też w razie spadku, bo zainteresowanie jego osobą spadło.

Jeśli chodzi o PSŻ, to tam brakuje już tylko jednego seniora do zamknięcia składu na 2026. Zostają Ryan Douglas i Bartosz Smektała, dochodzą Pludra i Dimitri Berge. Klub szuka jeszcze mocnego zawodnika zagranicznego. W rachubę wchodzą Rasmus Jensen, Jaimon Lidsey czy Timo Lahti.

Żużlowiec ubrany w profesjonalny kombinezon i kask wykonuje gest podczas rozmowy, obok znajduje się zdjęcie tej samej osoby podczas dynamicznej jazdy na motocyklu żużlowym, widać elementy motocykla, logo klubu oraz szczegóły stroju sportowca.
ROW Rybnik jest zadowolony z ostatnich występów Kacpra Pludry.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Kacper Pludra wiele sobie obiecywał po startach w ROW-ie. Na razie wygląda to słabo.
Kacper Pludra wiele sobie obiecywał po startach w ROW-ie. Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Kacper Pludra, Maksym Borowiak
Kacper Pludra, Maksym BorowiakŁukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja