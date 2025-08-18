Polak wezwany na dywanik. Do wszystkiego się przyznał
Kibice przecierają oczy ze zdumienia, patrząc na to, co wyprawia w ostatnich meczach Kacper Pludra. Na jego koncie pojawiły się pierwsze trójki i wygrane z gwiazdami Grand Prix. Polak nie przekuje jednak jazdy na nowy kontrakt w PGE Ekstralidze. ROW Rybnik chciał wstępnie wysondować Pludrę pod kątem startów w sezonie 2026 i wtedy cała prawda wyszła na jaw. Zawodnik przyznał się do wszystkiego.
Rok temu nie wygrał żadnego biegu, a Bayersystem GKM Grudziądz pozbył się go bez żalu. Po przenosinach do INNPRO ROW-u Rybnik bardzo długo zawodził, ale ostatnie mecze to prawdziwe przebudzenie Kacpra Pludry.
Pludra zaczął wygrywać z gwiazdami z Grand Prix
- Coś złapał - mówią nam w rybnickim klubie, bo Pludra najpierw w meczu z GKM-em przywiózł za plecami Jaimona Lidseya, a potem, w Gorzowie, dwa razy ograł Andrzeja Lebiediewa i raz Andersa Thomsena (obaj jeżdżą w Grand Prix). Na dokładkę poradził sobie z nimi w biegu nominowanym. Wyczyn tym większy, że Pludra lubi spalać się psychicznie, gdy staje przed dużym wyzwaniem. Tym razem z tym wyzwaniem sobie poradził.
W ROW-ie w związku z ostatnimi wyczynami Pludry postanowili go wysondować pod kątem startów w sezonie 2026. Zwłaszcza że zawodnik nadal będzie mógł jeździć na pozycji U24. A trudno o dobrego żużlowca na tę pozycję. Wiemy, że trener Piotr Żyto wziął Pludrę na rozmowę w cztery oczy i wtedy cała prawda wyszła na jaw.
Pludra przyznał się trenerowi do wszystkiego
Zawodnik przyznał się, że już związał się z Hunters PSŻ Poznań i za rok będzie startował w Metalkas 2 Ekstralidze. - Coś ty najlepszego zrobił - miał powiedzieć szkoleniowiec, gdy Pludra przyznał się do wszystkiego. Potem jeszcze żużlowiec tłumaczył, że zrobił tak, nie inaczej, bo prezes PSŻ naciskał, a jemu w lidze nie szło.
PSŻ w idealnym momencie wszedł do gry o Pludrę. Żużlowiec był wtedy w dołku, kompletnie sobie nie radził i oferta z drugiej ligi na poziomie 400 tysięcy złotych za podpis i 4 tysięcy za punkt spadła mu z nieba. Tak przynajmniej myślał wtedy, bo teraz jedzie tak, że mógłby się pokusić o kolejny rok startów w PGE Ekstralidze. Na takiego Pludrę, jakiego widzieliśmy w Gorzowie, czy w meczu przeciwko GKM-owi byłoby duże zapotrzebowanie.
ROW Rybnik z dwoma deklaracjami, PSŻ Poznań szuka już tylko jednego zawodnika
Przypomnijmy, że ROW nadal ma deklaracje Maksyma Drabika i Rohana Tungate, że zostaną w klubie jeśli ten utrzyma się w PGE Ekstralidze. Tungate najpewniej zostanie też w razie spadku, bo zainteresowanie jego osobą spadło.
Jeśli chodzi o PSŻ, to tam brakuje już tylko jednego seniora do zamknięcia składu na 2026. Zostają Ryan Douglas i Bartosz Smektała, dochodzą Pludra i Dimitri Berge. Klub szuka jeszcze mocnego zawodnika zagranicznego. W rachubę wchodzą Rasmus Jensen, Jaimon Lidsey czy Timo Lahti.