Polak wezwany na dywanik. Do wszystkiego się przyznał

Rok temu nie wygrał żadnego biegu, a Bayersystem GKM Grudziądz pozbył się go bez żalu. Po przenosinach do INNPRO ROW-u Rybnik bardzo długo zawodził, ale ostatnie mecze to prawdziwe przebudzenie Kacpra Pludry.

Pludra zaczął wygrywać z gwiazdami z Grand Prix

- Coś złapał - mówią nam w rybnickim klubie, bo Pludra najpierw w meczu z GKM-em przywiózł za plecami Jaimona Lidseya, a potem, w Gorzowie, dwa razy ograł Andrzeja Lebiediewa i raz Andersa Thomsena (obaj jeżdżą w Grand Prix). Na dokładkę poradził sobie z nimi w biegu nominowanym. Wyczyn tym większy, że Pludra lubi spalać się psychicznie, gdy staje przed dużym wyzwaniem. Tym razem z tym wyzwaniem sobie poradził.

W ROW-ie w związku z ostatnimi wyczynami Pludry postanowili go wysondować pod kątem startów w sezonie 2026. Zwłaszcza że zawodnik nadal będzie mógł jeździć na pozycji U24. A trudno o dobrego żużlowca na tę pozycję. Wiemy, że trener Piotr Żyto wziął Pludrę na rozmowę w cztery oczy i wtedy cała prawda wyszła na jaw.

Pludra przyznał się trenerowi do wszystkiego

Zawodnik przyznał się, że już związał się z Hunters PSŻ Poznań i za rok będzie startował w Metalkas 2 Ekstralidze. - Coś ty najlepszego zrobił - miał powiedzieć szkoleniowiec, gdy Pludra przyznał się do wszystkiego. Potem jeszcze żużlowiec tłumaczył, że zrobił tak, nie inaczej, bo prezes PSŻ naciskał, a jemu w lidze nie szło.

PSŻ w idealnym momencie wszedł do gry o Pludrę. Żużlowiec był wtedy w dołku, kompletnie sobie nie radził i oferta z drugiej ligi na poziomie 400 tysięcy złotych za podpis i 4 tysięcy za punkt spadła mu z nieba. Tak przynajmniej myślał wtedy, bo teraz jedzie tak, że mógłby się pokusić o kolejny rok startów w PGE Ekstralidze. Na takiego Pludrę, jakiego widzieliśmy w Gorzowie, czy w meczu przeciwko GKM-owi byłoby duże zapotrzebowanie.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

ROW Rybnik z dwoma deklaracjami, PSŻ Poznań szuka już tylko jednego zawodnika

Przypomnijmy, że ROW nadal ma deklaracje Maksyma Drabika i Rohana Tungate, że zostaną w klubie jeśli ten utrzyma się w PGE Ekstralidze. Tungate najpewniej zostanie też w razie spadku, bo zainteresowanie jego osobą spadło.

Jeśli chodzi o PSŻ, to tam brakuje już tylko jednego seniora do zamknięcia składu na 2026. Zostają Ryan Douglas i Bartosz Smektała, dochodzą Pludra i Dimitri Berge. Klub szuka jeszcze mocnego zawodnika zagranicznego. W rachubę wchodzą Rasmus Jensen, Jaimon Lidsey czy Timo Lahti.

ROW Rybnik jest zadowolony z ostatnich występów Kacpra Pludry. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Pludra wiele sobie obiecywał po startach w ROW-ie. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Pludra, Maksym Borowiak Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski