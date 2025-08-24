Polak uderza pięścią w stół. Wściekły na sędziego, ma głośny apel

Texom Stal Rzeszów wygrała półfinałowe starcie z Fogo Unią 44:43. Zaliczka jest minimalna, ale to jednak leszczynianie muszą odrabiać straty w rewanżu, jeśli chcą znaleźć się w finale. Mecz był pełen kontrowersyjnych decyzji, a w obozie gości złość aż kipiała spod kasków zawodników. Jeden z liderów postanowił wyrzucić to z siebie.

Zengota krytykuje sędziego. "Dla mnie jest to totalną głupotą"

Chodzi o Grzegorza Zengotę, który został poniekąd skrzywdzony interpretacją sędziowską w siódmym biegu. Arbiter dwukrotnie przerwał wyścig za mikroruchy żużlowca, następnie go wykluczając. - Sędzia aptekarsko podszedł do tematu. Dla mnie jest to totalną głupotą. To nie jest żużel i było to bardzo słabe. Jeden sędzia interpretuje tak, a inny znów inaczej. Szkoda, że interpretacje sędziowskie są bardzo rozbieżne. Oglądam następnego dnia inny mecz i widzę, że kilku zawodników się rusza, a sędzia nie reaguje - mówi nam 36-latek.

- Chodzi o ruch przy nakręceniu gazu, bo te są najczęstsze. Nikt ich nie wyklucza, a ligę niżej uprawiamy jakieś aptekarstwo i nie wiem co i komu chcemy udowodnić. Wykluczamy zawodników, psujemy widowisko, a show kradnie sędzia. W mojej opinii arbiter jest dobry wtedy, kiedy się o nim wcale nie mówi, a w żużlu takie dyskusje są na porządku dziennym. Takie ruchy nie mają żadnego wpływu na przebieg wyścigu. Nakręcamy pełen gaz, kręcimy 13,5 tysiąca obrotów i ma się to prawo zdarzyć. Trzeba wiedzieć, jak to interpretować - tłumaczy.

Lider Unii Leszno wyrzucił to z siebie. "Decyzja oderwana od rzeczywistości"

Gdyby nie taki werdykt, to Unia mogła ten mecz nawet wygrać. Wykluczenie Zengoty nie było jedynym nieporozumieniem. Skrzywdzony przez Rafała Kobaka został także Benjamin Cook. Choć kamery telewizyjne nie pokazały jednoznacznie dotknięcia taśmy, to Australijczyk został z tej gonitwy wykluczony. W takich przypadkach, kiedy nie można jednoznacznie stwierdzić przewinienia, decyzja powinna być na korzyść zawodnika.

- Jeśli chodzi o mnie, nie daje to przewagi, bo rozumiem ostrzeżenie za ruch tuż przed podniesieniem taśmy w górę, ale nie zaraz po wkręceniu manetki. Decyzja oderwana od rzeczywistości, bo karzemy zawodników za drgania motocykla przy wejściu na pełne obroty. Mam nadzieję, że arbiter wyciągnie odpowiednie wnioski - przyznaje Zengota.

Zengota odpadł w barażu. Finał był na wyciągnięcie ręki

Złoty medalista MEP w sobotę wziął udział w 3. finale Tauron SEC w Lesznie. Polak wystąpił z dziką kartą jako miejscowy zawodnik. Zengota rozpoczął od trójki, a następnie przywiózł cztery dwójki. Gdyby nie mniejsza liczba zwycięstw, byłby automatycznie w wielkim finale. Odpadł w barażu, kiedy dał się wyprzedzić Thomasowi Brennanowi.

- Nie ma uśmiechu na ustach, bo liczyłem na finał i podium. Chciałem sprawić kibicom dużo radości, którzy licznie zjawili się na stadionie. Cieszę się, że Nazar Parnicki zajął drugie miejsce, a ja muszę wyciągnąć lekcję z moich głupich błędów. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będą się już zdarzać. Stracone pozycje na dystansie wynikały głównie z moich błędów. W jednym z biegów wygrałem start z Andrzejem, czułem się szybki, ale miałem zbyt długą drogę do nasypanego. Gdybym wygrał ten bieg, to byłbym w finale. W barażu byłem już drugi, a niepotrzebnie odjechałem od krawężnika i finał uciekł mi z rąk - wyznaje.

Polak bije się w pierś, "brakuje pewności siebie"

Początek sezonu w wykonaniu Zengoty był fenomenalny. W pewnym momencie średnia biegowa wynosiła mniej więcej 2,5. Im dalej w las, tym forma jednego z liderów Unii stopniowała zanikała. Wychowanek Falubazu ma jednak pewien atut, którym są bardzo szybkie starty. Na dystansie jednak zdarzają mu się błędy, po których traci pozycje.

- Wynika to z głupich błędów. Być może brakuje trochę pewności siebie. Niepotrzebne decyzje, wypuszczanie się na zewnętrzną. Chodzi o pewność siebie, którą delikatnie straciłem. Mam szybki sprzęt, ale muszę złapać spokój i mądrze rozgrywać wyścigi - kończy.

Grzegorz Zengota Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Grzegorz Zengota przed meczem Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Grzegorz Zengota Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

