Polak miał być najlepszy, a coś się popsuło. Smutna diagnoza. "Na marne"

Jeszcze kilka lat temu Miśkowiak był na ustach całej żużlowej Polski. Seryjnie zdobywał medale, a eksperci wróżyli mu karierę na miarę największych polskich gwiazd. Niestety, przejście w wiek U24 okazało się brutalnym zderzeniem z rzeczywistością. Ostatni sezon w Grudziądzu, choć solidny (pomógł wejść do play-off), nie był tym, czego oczekiwano od "złotego dziecka".

Miśkowiak mógł być jednym z najlepszych. Patrzy ze smutkiem

Jan Krzystyniak patrzy na rozwój 24-latka z ogromnym żalem. Ekspert uważa, że potencjał Miśkowiaka został zmarnowany.

- Wszyscy oklaskiwali jego poczynania w wieku juniorskim (...). Jednak jako U24 coś się zahamowało, zablokowało. Mówię to z wielką przykrością, bo gdyby tempo rozwoju z czasów juniorskich się utrzymało, to Miśkowiak dzisiaj byłby jednym z najlepszych Polaków, a być może i jednym z najlepszych zawodników na świecie - ocenia surowo były menedżer.

Forma jak w kalejdoskopie

Zamiast dominacji, mamy huśtawkę nastrojów. Raz świetny bieg, potem seria wpadek. Ta nieregularność sprawia, że Krzystyniak traci wiarę w powrót Miśkowiaka na szczyt.

- Jego forma zmienia się jak w kalejdoskopie. Raz jest lepiej, raz dużo gorzej. Mam obawy, że już nigdy nie będzie postacią światowego żużla, a moje nadzieje poszły na marne - przyznaje smutno.

Włókniarz Częstochowa: Ostatnia deska ratunku?

Czy powrót pod Jasną Górę, gdzie Miśkowiak czuł się jak ryba w wodzie, odwróci ten trend? Kibice Włókniarza liczą, że "stare śmieci" pomogą mu się odblokować. Dla samego zawodnika to może być ostatni dzwonek, by udowodnić, że opinie o zmarnowanym talencie są przedwczesne.

- Zobaczymy, może ten transfer do Włókniarza coś zmieni - kończy z nadzieją Krzystyniak. Presji z pewnością nie będzie żadnej. Włókniarz przez większość opinii publicznej skazywany jest na pożarcie i spadek. W takiej drużynie łatwo się wyróżnić, kiedy z tyłu głowy nie ma specjalnych oczekiwań.

