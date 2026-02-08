Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak miał być najlepszy, a coś się popsuło. Smutna diagnoza. "Na marne"

Albert Fedorowicz

Albert Fedorowicz

To ma być transfer, który odbuduje dawną potęgę. Jakub Miśkowiak wraca do domu, do Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, gdzie święcił największe triumfy jako junior. Jednak zamiast euforii, pojawiają się głosy pełne troski i rozczarowania. Jan Krzystyniak, ceniony ekspert, nie gryzie się w język. Jego diagnoza kariery byłego mistrza świata juniorów jest bolesna. Coś się zablokowało i ciężko szukać tutaj pozytywów.

Jakub Miśkowiak
Jakub MiśkowiakŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jeszcze kilka lat temu Miśkowiak był na ustach całej żużlowej Polski. Seryjnie zdobywał medale, a eksperci wróżyli mu karierę na miarę największych polskich gwiazd. Niestety, przejście w wiek U24 okazało się brutalnym zderzeniem z rzeczywistością. Ostatni sezon w Grudziądzu, choć solidny (pomógł wejść do play-off), nie był tym, czego oczekiwano od "złotego dziecka".

    Miśkowiak mógł być jednym z najlepszych. Patrzy ze smutkiem

    Jan Krzystyniak patrzy na rozwój 24-latka z ogromnym żalem. Ekspert uważa, że potencjał Miśkowiaka został zmarnowany.

    - Wszyscy oklaskiwali jego poczynania w wieku juniorskim (...). Jednak jako U24 coś się zahamowało, zablokowało. Mówię to z wielką przykrością, bo gdyby tempo rozwoju z czasów juniorskich się utrzymało, to Miśkowiak dzisiaj byłby jednym z najlepszych Polaków, a być może i jednym z najlepszych zawodników na świecie - ocenia surowo były menedżer.

    Forma jak w kalejdoskopie

    Zamiast dominacji, mamy huśtawkę nastrojów. Raz świetny bieg, potem seria wpadek. Ta nieregularność sprawia, że Krzystyniak traci wiarę w powrót Miśkowiaka na szczyt.

    - Jego forma zmienia się jak w kalejdoskopie. Raz jest lepiej, raz dużo gorzej. Mam obawy, że już nigdy nie będzie postacią światowego żużla, a moje nadzieje poszły na marne - przyznaje smutno.

    Włókniarz Częstochowa: Ostatnia deska ratunku?

    Czy powrót pod Jasną Górę, gdzie Miśkowiak czuł się jak ryba w wodzie, odwróci ten trend? Kibice Włókniarza liczą, że "stare śmieci" pomogą mu się odblokować. Dla samego zawodnika to może być ostatni dzwonek, by udowodnić, że opinie o zmarnowanym talencie są przedwczesne.

    - Zobaczymy, może ten transfer do Włókniarza coś zmieni - kończy z nadzieją Krzystyniak. Presji z pewnością nie będzie żadnej. Włókniarz przez większość opinii publicznej skazywany jest na pożarcie i spadek. W takiej drużynie łatwo się wyróżnić, kiedy z tyłu głowy nie ma specjalnych oczekiwań.

    Max Fricke w rozmowie z Jakubem Miśkowiakiem
    Max Fricke w rozmowie z Jakubem MiśkowiakiemŁukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Jakub Miśkowiak na torze.
    Jakub Miśkowiak na torze.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Jakub Miśkowiak sprawdza widoczność gogli.
    Jakub Miśkowiak sprawdza widoczność gogli.Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
