Polacy zaczynają walkę o tytuł mistrza świata. Jeszcze nikt nigdy tego nie dokonał

Reprezentacja Polski w cyklu Speedway Grand Prix 2 jest bardzo pokaźna. Oprócz Wiktora Przyjemskiego na torach zobaczymy także: Antoniego Mencela, Jana Przanowskiego oraz Kevina Małkiewicza. To wielki sukces trenera Roberta Kościechy, bowiem Przanowski i Małkiewicz to jego wychowankowie z Bayersystem GKM-u Grudziądz. Droga do mistrzostwa wiedzie przez trzy tory w - Malilli, Rydze oraz duńskim Vojens, które zastąpiło toruńską Motoarenę.

Wiktor Przyjemski to złote dziecko polskiego żużla. Ma dopiero 20 lat, a na swoim koncie posiada już ogromne sukcesy. W tym roku jeździ fenomenalnie, co udowadniają rozgrywki PGE Ekstraligi. Zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin jest 9. najlepszym żużlowcem ligi, legitymując się średnią na poziomie 2.125 pkt na bieg.

Polak jest na fali wznoszącej. Tydzień temu pomógł kadrze zdobyć tytuł drużynowego mistrza Europy. Teraz stoi przed szansą, by przejść do historii światowego żużla. Może trzy razy zostać indywidualnym mistrzem świata juniorów, czego jeszcze nikt nie dokonał. To będzie trudne zadanie, a rywale nie śpią. W poprzednim roku zdobył mistrzostwo pierwszy raz w życiu. Teraz ma szansę obronić tytuł, dołączając do wielkich sław jak: Darcy Ward, Emil Sajfutdinow, Mateusz Cierniak czy Maksym Drabik. Jeśli obroni czempionat, to w 2026 może dokonać niemożliwego, zostając trzeci raz mistrzem, czy Polak przesunie kolejną granicę w żużlu?