Pojednawcze spotkanie zakończyło się wielką awanturą. Wyrzucili mistrza za drzwi

To był gorący dzień w Lesznie. Zanim Damian Ratajczak ogłosił, że definitywnie odchodzi z FOGO Unii Leszno, to spotkał się z prezesem klubu Piotrem Rusieckim. To miało być pojednawcze spotkanie. Unia chciała po nim zakomunikować kibicom, że za rok Ratajczak (obecnie jest wypożyczony z Unii do Stelmet Falubazu Zielona Góra) znowu będzie startował z "Bykiem" na plastronie. Z tych planów nic jednak nie wyszło.