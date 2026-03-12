Pogoda zmieniła plany Motoru Lublin. Jest oficjalny komunikat

Wiosenna aura pozytywnie zaskoczyła całe środowisko żużlowe. Jeszcze na początku roku nikt nie zakładał tak wysokich temperatur w pierwszej połowie marca, tym bardziej, że zima była bardzo sroga. Mróz mocno zmroził tory, ale marzec okazał się nowym otwarciem. Poprawa pogody wywołała wzmożone prace na wielu ekstraligowych obiektach. Swoje pierwsze treningi zaliczyli już zawodnicy Krono-Plast Włókniarza Częstochowa, PRES Grupy Deweloperskiej Toruń, Stelmet Falubazu Zielona Góra oraz Betard Sparty Wrocław.

Błyskawiczna reakcja i zaproszenie dla fanów

Teraz przyszedł czas na podopiecznych Macieja Kuciapy. Klub wydał oficjalny komunikat, w którym potwierdza zmianę pierwotnych założeń szkoleniowych. Zamiast dalekiej podróży na południe Europy, "Koziołki" odpalą silniki przy Alejach Zygmuntowskich. Zajęcia zaplanowano na czwartek na godzinę 12:00, a bramy stadionu otworzą się dla kibiców już piętnaście minut wcześniej.

- Po obozie przygotowawczym w Zakopanem i zgrupowaniu w Hiszpanii planowaliśmy pierwsze jazdy w chorwackim Gorican. Ostatecznie jednak… wszystko wskazuje na to, że sezon treningowy rozpoczniemy w domu - napisano w oświadczeniu klubu.

Klubowi działacze podkreślają, że od początku miesiąca wykonano tytaniczną pracę przy osuszaniu i układaniu nawierzchni, aby umożliwić zawodnikom bezpieczny wyjazd na tor.

Kontrakt dekady i hit na inaugurację

Nastroje w lubelskim obozie są wręcz doskonałe. Atmosferę dodatkowo podgrzewa niedawne przedłużenie kontraktu z sześciokrotnym mistrzem świata, Bartoszem Zmarzlikiem, który związał się z klubem aż do końca 2028 roku. To dla klubu strzał dziesiątkę, który powoduje, że Polak powoli staje się jedną z legend ośrodka żużlowego w Lublinie.

Taka stabilizacja pozwala w spokoju przygotowywać się do pierwszego, szlagierowego starcia w PGE Ekstralidze. Orlen Oil Motor Lublin rozpocznie ligowe zmagania 12 kwietnia o godzinie 19:30, podejmując na własnym torze obrońców tytułu - Pres Grupę Deweloperską Toruń w wielkim rewanżu za ubiegłoroczny finał.

Motor Lublin sezon rozpocznie od starcia przeciwko Apatorowi Toruń Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik na dłużej w Motorze Lublin. fot. Motor Lublin materiały prasowe

Zeren SK - A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport