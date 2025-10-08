Partner merytoryczny: Eleven Sports

Po tym pytaniu nabrał wody w usta. W Stali Gorzów wstrzymano oddech

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Gezet Stal Gorzów wygrała baraż z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Choć drużyna sportowo zapewniła sobie utrzymanie w PGE Ekstralidze, do końca października musi spłacić wszystkie swoje zobowiązania finansowe. To kwota sięgająca 9 milionów złotych. Jeśli klub tego nie zrobi, nie otrzyma licencji na kolejny sezon. Kiedy zapytano Andersa Thomsena, lidera zespołu o przyszłość w Gorzowie, Duńczyk nabrał wody w usta i nie chciał publicznie składać żadnych deklaracji.

Anders Thomsen nie chce składać publicznych deklaracji
Anders Thomsen nie chce składać publicznych deklaracjiPaweł Wilczyński/Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Gezet Stal koncertowo rozegrała tegoroczne baraże. Najpierw wywieźli z trudnego terenu w Bydgoszczy cenne 43 punkty, by u siebie zgarnąć pełną pulę z nawiązką. Drużyna sportowo utrzymała się w PGE Ekstralidze, ale to jeszcze nie koniec zmartwień.

Stal Gorzów musi spłacić 9 milionów do końca października

Teraz trzeba doprowadzić do ładu kwestie finansowe. Łączne zobowiązania Stali wynoszą 9 milionów złotych. W Gorzowie byli przekonani, że kredyt konsolidacyjny ma wynieść 6 milionów. To miała być kwota, która musi zostać spłacona do końca października. Inaczej klub nie ma szans na otrzymanie licencji na przyszłoroczne starty.

Jak się później okazało, Stal musi spłacić łącznie 9 milionów, choć w klubie byli niemal pewni, że pozostałe 3 miliony uregulują do maja przyszłego roku. W Ekstralidze zapierają się jednak, że od samego początku mówiono o kredycie na 9 milionów i obowiązku spłaty całego zadłużenia do końca tego miesiąca.

Thomsen po tym pytaniu nabrał wody w usta

Żeby tego było mało, w międzyczasie do Rzeszowa zwiał im Oskar Fajfer. Wcześniej to samo zrobił Jakub Krawczyk, który miał zostać wypożyczony na rok do Gorzowa, a finalnie podejmie rywalizację w barwach klubu z Ostrowa. W oczach kibiców niepewny jest również byt liderów, czyli Jacka Holdera i Andersa Thomsena. Australijczyk ma jednak od kilku miesięcy podpisaną umowę cywilnoprawną, w której zapisano karę za jej zerwanie w wysokości 500 tysięcy złotych. 

Choć Thomsen ustalił wstępne warunki, to broni się przed publiczną deklaracją rękami i nogami. Na konkretne pytanie o pozostanie w Gorzowie odpowiedział krótko. - Zobaczymy, czas pokaże - odparł w wywiadzie dla Canal+. Kibice zaczęli się martwić, ale w Stali przekonują, że ich zawodnicy znają sytuację klubu i złożyli im deklarację. Jeśli Stal przystąpi do rozgrywek PGE Ekstraligi, to Thomsen oraz Holder mają pojechać w ich barwach.

Włókniarz murowanym kandydatem do spadku

To bardzo ważne, bo bez jednego z nich szanse na utrzymanie zmalałby drastycznie. Zdesperowany jest Włókniarz Częstochowa, którego skład wygląda bardzo mizernie: Jaimon Lidsey, Rohan Tungate, Mads Hansen, Jakub Miśkowiak i Sebastian Szostak. Wyciągając jedną z gorzowskich gwiazd, potencjał sportowy obu drużyn byłby bardzo zbliżony. Bez tego Włókniarz jest murowanym kandydatem do spadku porównywanym często do składu Ostrowa z 2022 roku.

Zobacz również:

Norick Bloedorn blisko porozumienia z toruńskim klubem
PGE Ekstraliga

Transfer młodej gwiazdy, wystarczył jeden występ. Polski klub dopina szczegóły

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Anders Thomsen
Anders ThomsenTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Zawodnik żużlowy w niebiesko-żółtym kombinezonie świętuje zwycięstwo z kibicami stojącymi za ogrodzeniem, przybijając piątki i okazując radość po zakończonym wyścigu.
Anders Thomsen z kibicami po meczu w BydgoszczyTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
Najpierw porażka w Lidze Konferencji, a później w Ekstraklasie! Hajto i Kołtoń ocenili występy Legii WarszawaPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja