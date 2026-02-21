Plan ratunkowy dla Stali Gorzów. Szczera diagnoza nowego dyrektora

Optymiści powiedzą, że najgorsze jest już za Gezet Stalą Gorzów. Klub utrzymał się w PGE Ekstralidze i spłacił poprzednie zadłużenia, zaciągając kredyt konsolidacyjny. Teraz jednak rocznie musi zorganizować milion złotych na jego spłatę.

Nowy dyrektor w szczerych słowach. "Stal leży na OIOM-ie, ale stan jest stabilny"

Początkowo kredyt miał wynosić 9 milionów, ale udziałowcy dokapitalizowali spółkę 3 milionami, więc finalnie do spłaty jest 6 milionów. Nastąpiły również zmiany personalne. Na stanowisku prezesa klubu Dariusza Wróbla zastąpił Zbigniew Głuchy, a nowym dyrektorem zarządzającym w miejsce Patryka Broszko został Łukasz Gałczyński.

Gałczyński, który w swoim CV ma chociażby pracę w dwóch ministerstwach rządów Zjednoczonej Prawicy kreśli ambitne, ale zarazem realistyczne plany, jak wyprowadzić Stal na prostą. - Obecnie Stal Gorzów jest jak pacjent po ciężkim wypadku. Leży na OIOM-ie, ale stan jest stabilny. Będzie powrót do zdrowia. Chciałbym powalczyć o medale, ale muszę stawiać cele realistyczne. Najpierw chcę ten klub odtworzyć strukturalnie i organizacyjnie, żeby być odpornym na potencjalne kryzysy - wyznaje w programie "Autorozmowni".

Gałczyński wskazał na Widzew Łódź. "Tak powinno być również w Gorzowie"

Dyrektor chce wprowadzić nową jakość. Stawia przede wszystkim na transparentność marketing, który ma trafiać również do tych najmłodszych, żeby budować nowe pokolenia kibiców. Chodzi także o namacalną więź poprzez spotkania z zawodnikami, które odbywały się w ostatnim czasie w okolicach Gorzowa. Poza tym chce czerpać wzorce chociażby z polskich klubów piłkarskich. Nie tylko wynik ma gromadzić zainteresowanie fanów.

- Prywatnie jestem kibicem Widzewa Łódź. Nie robię z tego tajemnicy. Kiedy klub zbankrutował i graliśmy w trzeciej lidze, na stadion przychodziło 17 tysięcy kibiców. Tak powinno być również w Gorzowie. Wynik sportowy nie powinien wpływać na frekwencję, a pieniądze nie powinny być priorytetem w zarządzaniu. Najważniejszy jest klub i jego legenda. O to chcę zadbać - tłumaczy.

Dyrektor Stali obiecuje spotkanie w Gorzowie. Zdradził plany

Niektórzy miejscowi kibice pół żartem, pół serio skarżą się jednak, że brakuje żużlowych wydarzeń konkretnie w gorzowskim mieście. Gałczyński uspokaja i zapowiada prezentację drużyny. - Obiecuję, że zrobimy spotkanie w Gorzowie. Będzie oficjalna prezentacja w marcu. Mamy pomysł na event w centrum handlowym i na ten moment dogrywamy szczegóły - zaznacza.

Oprócz tego Stal planuje otworzyć punkt sprzedaży biletów w jednym z centrów handlowych. Nie będzie to pełnowymiarowy sklep klubowy, tylko punkt otwierany na kilka dni przed danym meczem. W ten sposób kibice nie będą zmuszeni kupować wejściówek wyłącznie przez internet, bądź w siedzibie klubu.

Kibice Stali Gorzów FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Gezet Stal Gorzów na prezentacji Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Carlos Alcaraz - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport