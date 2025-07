Pedersen wraca do składu. Jest drugiego dno, to nie jest przypadek

W Rybniku klamka zapadła i Nicki Pedersen wraca do składu na najbliższy mecz przeciwko drużynie z Grudziądza. Duńczyk ostatnie pięć tygodni spędził w swojej posiadłości w Hiszpanii po tym, jak odstawiono go od składu po spotkaniu we Wrocławiu.

Żużel. Powrót Pedersena do składu, "przerwa może podziałać na jego korzyść"

Pedersen w tym roku dał się poznać z każdej możliwej strony. Potrafił być liderem drużyny, ale również, w oczach ekspertów i niektórych kolegów z zespołu tym, który wpływał negatywnie na cały ROW. Teraz jednak wraca i to w najważniejszym momencie, ponieważ za dosłownie parę tygodni rozpocznie się walka na śmierć i życie o ligowy byt. - Ta przerwa od jazdy wbrew pozorom może podziałać na jego korzyść - mówi nam Jacek Frątczak.

- Wiem, że panuje przekonanie w sztabie ROW-u, iż Nicki Pedersen w warunkach powtarzalnych, będąc szybkim ze startu, potrafi być bardzo skuteczny. Zresztą pokazał to już w tym roku. Zdecydowało zaufanie do Nickiego. Chłodna ocena potencjału, bo to jest projekt tu i teraz. Odpadł najsłabszy zawodnik z poprzedniego meczu. Nicki w określonych warunkach torowych nadal jest bardzo skuteczny, ale na tzw. selektywnym torze już niekoniecznie - podkreśla.

Żużel. Możliwy koniec Czugunowa w Rybniku

Na ławce wylądował Gleb Czugunow, który w ostatnim spotkaniu w Toruniu zdobył tylko 2 punkty. - Mam wrażenie, że efekty odsunięcia Czugunowa od składu będziemy mogli zobaczyć po rundzie zasadniczej. W play-down ważny będzie dwumecz, a nie wiemy, na ile Pedersen będzie skuteczny w rewanżowym starciu - zauważa ekspert.

Sytuacja 25-latka może mieć drugie dno. Wg naszych informacji wynika, że Czugunow nie przedłuży kontraktu w Rybniku na kolejny sezon. Zestaw na najważniejszą fazę sezonu najprawdopodobniej się już wykrystalizował. - Patrząc na to z boku, rybniczanie pogodzili się już chyba z utratą Gleba na kolejny sezon, choć nie wiadomo, czy w ogóle był rozpatrywany pod tym kątem. Aktualnie najważniejsze jest to, co tu i teraz. Z tego powodu nie jestem zaskoczony, że padło akurat na Gleba - tłumaczy.

Żużel. Wiemy, co musi zrobić ROW Rybnik, żeby wygrać z Grudziądzem

Na zwycięstwo ROW-u bardzo liczą w Zielonej Górze. Jeśli to jednak GKM zwycięży niedzielny pojedynek, to wieczorne starcie Falubazu z Betard Spartą będzie tak naprawdę już o nic. - Kluczem do zwycięstwa ROW-u będzie równy skład. Grudziądz jest pod pozytywną presją i wiedzą, że to jest ten moment, w którym zaczynają pisać na poważnie swoją historię. Awans do play-off czterozespołowego to jest duży sukces. Dużo większy, niż ten zeszłoroczny. Doskonale zdają sobie sprawę, że dzieli ich od tego 46 punktów. Wygrywając z Falubazem, włożyli nogę w futrynę, a teraz mecz w Rybniku będzie przepchaniem się przez te drzwi - kontynuuje.

- Gospodarzom będzie bardzo ciężko. Max Fricke zna dobrze te kąty i Michael Jepsen Jensen wrócił znów do wysokiej formy. Bardzo szybki jest Wadim Tarasienko, tylko jeździ dość nieszczęśliwie. Jaimon Lidsey też złapał formę. Jedynym znakiem zapytania jest Jakub Miśkowiak i tu spodziewam się zmian sprzętowych. Kevin Małkiewicz powoli wraca na dobre tory. W mojej opinii jest niecierpliwy, przemotywowany, a zupełnie niepotrzebnie. Widać jak w nerwowy sposób reaguje, a na jednym wyścigu kariera się nie kończy. Potrafi jednak łatać dziury na pozycji U24, więc to jest atut GKM-u - kończy Frątczak.

Nicki Pedersen z małym pieskiem na kolanach wygląda niegroźnie, ale w trakcie meczu, to wulkan energii. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Od lewej: Rohan Tungate, Kacper Pludra i Gleb Czugunow Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Nicki Pedersen Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

