Panika w klubie przed meczem o życie. Nie odstąpią ich ani na krok

W Bydgoszczy cały sezon próbowano dojść do ładu z własnym torem, aż w końcu udało się uruchomić zewnętrzną część toru. Widowisko, jakie zapewniono w wielkim finale z Lesznem, było przednie, ale nie wszystkim przypadło ono do gustu. Znów podniesiono alarm, jakoby tor był niebezpieczny i nierówny na całej długości i szerokości.

Panika w Gorzowie, będą czuwać nad torem w Bydgoszczy

- Nie chciałbym, żeby powtórzyła się sytuacja z meczu Bydgoszczy z Lesznem. Liczę, że władze o to zadbają - przekazał Patryk Broszko w WP. - Gdy to słyszę, bierze mnie na śmiech. Tak było od wieki wieków, że jadąc do Bydgoszczy, nastawiałeś się na jazdę po dużej. To nie wydarzyło się nagle, a teraz trwa jakaś propaganda. Zawodnicy tracili zdrowie czy nawet życie na dużo bardziej wygłaskanych torach - mówi nam Leszek Tillinger.

Przedstawiciele Gezet Stali mają czuwać nad przygotowaniem nawierzchni już od soboty. - Przez cały obecny sezon nie było pretensji ze strony komisarza. Niech sobie odtworzą mecz z Lesznem, gdzie goście potrafili wyprzedzać także środkiem toru i doprowadzili do remisu. Dla mnie to jest śmieszne, bo już w tej chwili szukają wymówki na wypadek porażki, a zwłaszcza gdy będzie ona wysoka - podkreśla.

Tyle punktów musi zdobyć Polonia

Dla Gorzowa jest to mecz o życie, ale dla Polonii równie ważny, bo klub chce w końcu awansować do PGE Ekstraligi. Porozumiał się już nawet z Wiktorem Przyjemskim głównie z myślą o awansie, choć gdy tak się nie stanie, to 20-latek będzie jeździć na zapleczu. - Musi być 5 z przodu, jeśli chcemy po coś jechać do Gorzowa. Stal u siebie jest znacznie silniejsza, aniżeli na wyjeździe - zauważa Tillinger.

- Nie mogą pozwolić sobie na takie błędy, jak w finale z Unią. Muszą wyciągnąć wnioski. Cała drużyna musi wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Nie można polegać na jednym czy dwóch zawodnikach, a już na pewno nie na samym Pawełczaku - tłumaczy.

Koszmarny błąd trenera Polonii, mogą za to słono zapłacić

W niedzielę 16-latek zadebiutuje w rozgrywkach ligowych, a trener Tomasz Bajerski wystawił go już w składzie awizowanym. Sęk w tym, że część się obruszyła, widząc go pod numerem 14. Pawełczak stanie dwukrotnie na przeciwko Martina Vaculika i Oskara Palucha. Polonia może stracić na tym 3 lub 4 cenne punkty, bo numer 15 byłby dla niego korzystniejszy. - Jeśli tak faktycznie jest, to powinien dostać numer 15. Nakładamy na tego 16-latka za dużą presję. Wygrywanie z Vaculikiem czy Thomsenem w tym wieku, nawet na własnym torze, nie jest łatwą sztuką. Przede wszystkim jego zadaniem jest pokonywanie juniorów, czyli m.in. Palucha - dodaje.

Nie wiadomo jeszcze, kto uzupełni zestawienie juniorskie. Bajerski próbuje rozgrywać przeciwnika, awizując Adama Putkowskiego. - Stawiam na Andrzejewskiego. Ostatnio mi imponuje, więc to on powinien otrzymać szansę. Odnoszę wrażenie, że pomimo różnicy wieku jest dużo bardziej perspektywiczny i doświadczony od Nowaka. Nie pękł na robocie podczas dwumeczu finałowego - kończy.

Kacper Andrzejewski, próbujący rozpędzić się pod samą bandą Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Stal Gorzów 2025 TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tomasz Bajerski FOT. LUKASZ TRZESZCZKOWSKI Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Matteo Berrettini - Casper Ruud. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport