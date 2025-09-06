Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ostre słowa trenera Stali Gorzów wobec rywali. Nie potrafi tego zrozumieć

Gezet Stal Gorzów wykonała ważny krok w kontekście walki o utrzymanie. Zwycięstwo 12-punktami w Rybniku daje dużo swobody przed rewanżem. Wygrany dwumecz to jednak tylko połowa drogi, bo dalej będą decydujące baraże. W Gorzowie Wielkopolskim humory jednak są optymistyczne. Trener gości jednak zrugał gospodarzy, nie rozumiejąc jak można być aż tak słabo dopasowanym - Tyle jeździć, tyle trenować i nie trafić? To jest nie do pomyślenia - powiedział menedżer Stali tuż po zakończonym spotkaniu.

Trener Gezet Stali Gorzów, Piotr Świst, nie potrafi zrozumieć, dlaczego zawodnicy prezesa Innpro ROW-u Rybnik, Krzysztofa Mrozka, byli tak słabo dopasowani.
Trener Gezet Stali Gorzów, Piotr Świst, nie potrafi zrozumieć, dlaczego zawodnicy prezesa Innpro ROW-u Rybnik, Krzysztofa Mrozka, byli tak słabo dopasowani.

Przed fazą play-down w Rybniku były bojowe nastroje. Przez moment wydawało się, że faktycznie mogą zaskoczyć, po tym jak w pierwszym spotkaniu pokonali u siebie Stelmet Falubaz Zielona Góra. Na tym jednak skończyło się dobre wrażenie. Falubaz mocno rozbił ROW u siebie, a teraz rybniczanie doznali bolesnej porażki, przegrywając u siebie z Gezet Stalą 12-punktami.

Trener Piotr Świst nie potrafi tego zrozumieć. Mówi o bezsensownych tłumaczeniach

- Nie wiem czy oni nie trafili z ustawieniami na swoim torze. Tyle jeździć, tyle trenować i nie trafić? To jest nie do pomyślenia - grzmiał Piotr Świst po meczu dla Radia Zachód. Redaktor szybko jednak zripostował, że ostatnio zawodnicy Stali mieli identyczny problem. W końcu Stal po spotkaniu w Częstochowie już trochę witała się z gąską, a przegrany mecz u siebie spowodował, że muszą dalej walczyć o utrzymanie.

- To jest głupie i bezsensowne tłumaczenie, że zawodnik nie ma dnia, nie ma formy i przegrywa biegi. Robią tysiące kółek na swoim torze. Wyjdziesz, kopniesz w tor i wiesz co masz założyć. Wiadomo, że można się minimalnie pomylić, ale nie na tyle, by przyjeżdżać 50 metrów z tyłu. Szczerze liczyłem na 48 punktów, a zrobiliśmy więcej, także miła niespodzianka. Prezes nie stawiał na zwycięstwo, wygrałem zakład - mówił Świst.

Koniec marzeń ROW-u Rybnik? Stal Gorzów czeka długa droga

Wydaje się, że tak wysoka porażka i to na domowym torze odbiera marzenia drużynie ROW-u o utrzymaniu w PGE Ekstralidze. Chyba tylko kataklizm mógłby spowodować, że Stal straciłaby u siebie tak wysoką zaliczkę. Dla rybniczan to może być spory zawód, ale trudno mówić też o zaskoczeniu. Przed sezonem wydawało się, że są faworytem do spadku.

Jeśli Stal wygra dwumecz, to jeszcze czeka ich bardzo długa droga, by się utrzymać. Zarówno Abramczyk Polonia Bydgoszcz, jak i Fogo Unia Leszno wydają się silniejszymi zespołami od ROW-u. Obie drużyny mają atuty, które mogą wykorzystać. Polonia ma także asa w rękawie, bo na baraże będą mogli skorzystać z utalentowanego Maksymiliana Pawełczaka. Być może ten młody chłopak okaże się asem w rękawie trenera Tomasza Bajerskiego.

Trener Piotr Świst z dumą prezentuje Oskara Palucha. Był kluczem do zwycięstwa Stali w Rybniku.
Piotr Świst, trener Stali Gorzów.
Trzech mężczyzn powiązanych ze sportem żużlowym omawia notatki oraz plany, jeden z nich nosi strój zawodnika, pozostali mają notatniki i ubrania klubowe, w tle motocykle żużlowe w parku maszyn.
Trener Piotr Żyto w rozmowie z Nickim Pedersenem. Porozumieć się z Duńczykiem to trudna sztuka.TRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

