Ostre słowa trenera Stali Gorzów wobec rywali. Nie potrafi tego zrozumieć

Przed fazą play-down w Rybniku były bojowe nastroje. Przez moment wydawało się, że faktycznie mogą zaskoczyć, po tym jak w pierwszym spotkaniu pokonali u siebie Stelmet Falubaz Zielona Góra. Na tym jednak skończyło się dobre wrażenie. Falubaz mocno rozbił ROW u siebie, a teraz rybniczanie doznali bolesnej porażki, przegrywając u siebie z Gezet Stalą 12-punktami.

Trener Piotr Świst nie potrafi tego zrozumieć. Mówi o bezsensownych tłumaczeniach

- Nie wiem czy oni nie trafili z ustawieniami na swoim torze. Tyle jeździć, tyle trenować i nie trafić? To jest nie do pomyślenia - grzmiał Piotr Świst po meczu dla Radia Zachód. Redaktor szybko jednak zripostował, że ostatnio zawodnicy Stali mieli identyczny problem. W końcu Stal po spotkaniu w Częstochowie już trochę witała się z gąską, a przegrany mecz u siebie spowodował, że muszą dalej walczyć o utrzymanie.

- To jest głupie i bezsensowne tłumaczenie, że zawodnik nie ma dnia, nie ma formy i przegrywa biegi. Robią tysiące kółek na swoim torze. Wyjdziesz, kopniesz w tor i wiesz co masz założyć. Wiadomo, że można się minimalnie pomylić, ale nie na tyle, by przyjeżdżać 50 metrów z tyłu. Szczerze liczyłem na 48 punktów, a zrobiliśmy więcej, także miła niespodzianka. Prezes nie stawiał na zwycięstwo, wygrałem zakład - mówił Świst.

Koniec marzeń ROW-u Rybnik? Stal Gorzów czeka długa droga

Wydaje się, że tak wysoka porażka i to na domowym torze odbiera marzenia drużynie ROW-u o utrzymaniu w PGE Ekstralidze. Chyba tylko kataklizm mógłby spowodować, że Stal straciłaby u siebie tak wysoką zaliczkę. Dla rybniczan to może być spory zawód, ale trudno mówić też o zaskoczeniu. Przed sezonem wydawało się, że są faworytem do spadku.

Jeśli Stal wygra dwumecz, to jeszcze czeka ich bardzo długa droga, by się utrzymać. Zarówno Abramczyk Polonia Bydgoszcz, jak i Fogo Unia Leszno wydają się silniejszymi zespołami od ROW-u. Obie drużyny mają atuty, które mogą wykorzystać. Polonia ma także asa w rękawie, bo na baraże będą mogli skorzystać z utalentowanego Maksymiliana Pawełczaka. Być może ten młody chłopak okaże się asem w rękawie trenera Tomasza Bajerskiego.

Trener Piotr Świst z dumą prezentuje Oskara Palucha. Był kluczem do zwycięstwa Stali w Rybniku. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Świst, trener Stali Gorzów. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Trener Piotr Żyto w rozmowie z Nickim Pedersenem. Porozumieć się z Duńczykiem to trudna sztuka. TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski