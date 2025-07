Oskar Paluch odpowiedział na ofertę Stali Gorzów. Mają poważny problem

W tej chwili Gezet Stal Gorzów broni się przed spadkiem, ale za rok chce się odbić. Klub ma pomysł, jak to zrobić. Pomóc mają w tym Jack Holder i Piotr Pawlicki lub Maksym Drabik. Jednak to nie wystarczy, dlatego Stal robi wszystko, żeby zatrzymać najlepszego juniora Oskara Palucha. To jest zawodnik na 140, czy nawet 150 punktów w sezonie. Na dokładkę jeżdżący na newralgicznej pozycji.

Stal Gorzów już po rozmowach z tatą Palucha

Działacze Stali już są po rozmowach z Piotrem Paluchem, tatą Oskara, bo to on odpowiada w teamie za kontrakty. Pan Piotr wstępnie wyraził chęć pozostania w klubie. Szykują się jednak bardzo trudne rozmowy, bo Paluch już jest bardzo drogim zawodnikiem.

W tej chwili kontrakt 19-latka to 800 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt. To jest absolutny top, gdy idzie o młodzieżowców. Identyczne pieniądze ma Wiktor Przyjemski w Orlen Oil Motorze. Przyjemski to jednak mistrz świata juniorów, żużlowiec z TOP10. Paluch jest skuteczny i utalentowany, ale do Przyjemskiego jednak mu trochę brakuje.

Trudny temat podwyżki dla Palucha

W Stali boją się jednak trochę tego, że 800 i 8, to może być trochę za mało, żeby zatrzymać Palucha. Zwłaszcza że jesienią wejdą przepisy związane z PRO Junior. Kluby będą otrzymywały pieniądze za punkty zdobywane przez wychowanków. Jeśli stawka wyniesie 5 tysięcy, a Paluch zrobi 150 punktów, to Stal zarobi na jego występach 750 tysięcy złotych. W Gorzowie w ciemno zakładają, że tata zawodnika będzie chciał coś uszczknąć z tego tortu.

Stal nie chce jednak czekać z rozmowami do jesieni. Chce zamknąć temat w ciągu najbliższego tygodnia, maksymalnie przed zakończeniem rundy zasadniczej. Klub najchętniej zaoferowałby Paluchowi umowę motywacyjną, czyli zostawił stawki na obecnym poziomie i zapisał bonusy za zdobycie określonej liczby punktów, względnie określoną średnią. I to może być problem.

Paluch może się nie zgodzić na zamrożenie stawek

Nie wiadomo bowiem, jak bardzo takie rozwiązanie będzie pasowało Paluchowi. Już rok temu nie dostał podwyżki, więc teraz może się nie zgodzić na kolejne zamrożenie stawek. Na razie nic nie słychać o ofertach dla tego zawodnika, ale wystarczy jedna, żeby cały plan Stali runął w gruzach.

Niewykluczone, że do gry o Palucha włączy się choćby Betard Sparta Wrocław. Nie wyszło jej z Kevinem Małkiewiczem, dlatego wciąż ma wolne środki na zakup jakiegoś zawodnika. Małkiewicz miał dostać milion za podpis i 5 tysięcy za punkt, a jego klub Bayersystem GKM Grudziądz miał otrzymać 360 tysięcy w ramach ekwiwalentu za wyszkolenie. Razem daje to 1,8 miliona, czyli tyle ile Paluch ma obecnie w Stali. A Sparta ma środki i spokojnie może coś do tego dołożyć.

Oskar Paluch jest ważnym ogniwem Stali Gorzów. Finansowo dobrze na tym wychodzi. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Oskar Paluch z tatą Piotrem. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Oskar Paluch w trakcie obchodu toru Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski