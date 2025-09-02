Olbrzymi problem Stali Gorzów. Polonia już zaciera ręce. To będzie klucz do jazdy w elicie

Przed nami decydujące mecze sezonu 2025. W PGE Ekstralidze ROW Rybnik pojedzie o utrzymanie ze Stalą Gorzów, a Polonia Bydgoszcz powalczy o awans z Unią Leszno. Oba starcia mają swoich faworytów, choć historia pisze różne historie.

Tak może wyglądać mecz barażowy o PGE Ekstraligę

Stal jest w tym momencie kompletnie rozbita, jednak mimo wszystko pozostaje faworytem starcia z ROW-em Rybnik. W Gorzowie mają olbrzymie problemy ze słabą postawą zawodników, którzy wyglądają na zmęczonych sezonem i negatywną atmosferą. - Oni są myślami gdzieś indziej - przestrzegają eksperci. W klubie jednak staną na głowie, aby wykrzesać z nich resztki potencjału i pokonać w dwumeczu beniaminka ligi.

Ciekawie będzie też w finale 2. Metalkas Ekstraligi między Polonią Bydgoszcz a Unią Leszno. Te spotkania też mają swojego faworyta, czyli Unię. Niespodzianka jest jednak możliwa, bo bydgoszczanie dali popis swojej siły w półfinałowym starciu z Wilkami Krosno i teraz to samo będą chcieli uczynić przeciwko Unii.

Inna sprawa, że na dzisiaj najbardziej realny scenariusz to zwycięstwo zespołu z Leszno, co spowoduje, że Polonia trafi do barażu. Tam może czekać na nią Stal. - Jeszcze przed tygodniem powiedziałbym, że Włókniarz byłby lepszym rywalem dla Polonii w barażach, ale teraz sytuacja wygląda nieco inaczej. Wolałbym jednak, żeby Polonia awans wywalczyła bezpośrednio w starciu z Unią - mówi w rozmowie z Interią Leszek Tillinger, byłby prezes bydgoskiego klubu.

Polonia może być faworytem barażu ze Stalą

Problemy gorzowian sprawiają, że Polonia wcale nie musi stać na straconej pozycji w meczach barażowych. Przede wszystkim ze względu na trzy atuty. Pierwszy to specyfika bydgoskiego toru, który często bywa problematyczny dla drużyn przyjezdnych. Drugi to Maksymilian Pawełczak, czyli złote dziecko polskiego żużla, który w barażach już będzie mógł startować.

Trzeci argument, nieco mniej oczywisty, to Szymon Woźniak. Kapitan Polonii doskonale zna gorzowski tor i mógłby pomóc swoim kolegom spasować motocykle z tamtejszym obiektem. Poza wszystkim byłby zawodnik tego klubu miałby coś do udowodnienia miejscowym działaczom, którzy rok temu pokazali mu drzwi.

- Stali boję się o tyle, że gorzowianie mają swoje tuzy. Jeśli swoje pojadą Vaculik, Thomsen, a dojdzie do tego skuteczny Paluch, to trudno będzie ten dwumecz wygrać - przestrzega Tillinger.

- A jak chodzi o Woźniaka, to teoretycznie znajomość toru w Gorzowie może być atutem dla niego, ale z drugiej strony w 2. Metalkas Ekstralidze powinien być wiodącą postacią, a przecież przydarzały mu się mecze, w których dawał ciała. Nie jest więc dla mnie pewniakiem. Polonia powinna więc maksymalnie skoncentrować się na meczu z Unią Leszno i tam poszukać swojej szansy - analizuje na chłodno ekspert.

