Ogromny problem polskiego klubu. Tylko zwycięstwo może ich uratować

GKM dużo zainwestował w ten sezon. Ściągnęli Jakuba Miśkowiaka, który ma bardzo lukratywny kontrakt. Ta inwestycja została zrealizowana, by wymienić najsłabszą lukę, czyli Kacpra Pludrę. To się udało, bo Miśkowiak jest zawodnikiem o kilka klas lepszym, ale jeśli nie wejdą do play-off, to nie będzie miała żadnego uzasadnienia.

Bayersystem GKM Grudziądz kapitalnie rozpoczął ten sezon. Wygrane wyjazdowe w Częstochowie oraz Zielonej Górze pokazały, że zespół trenera Roberta Kościechy był bardzo dobrze przygotowany do sezonu. Drużyna sprawiała wrażenie niezwykle silnej i wydawało się, że awans do play-off i walka o medale będzie formalnością.

Z czasem jednak zaczęło się powoli sypać. Najpierw niespodziewana porażka z Betard Spartą Wrocław u siebie, a potem to samo z Orlen Oil Motorem Lublin. GKM także przegrał derby z Pres Deweloperską Grupą Toruń, co było wyraźnym symptomem spadku formy. Toruńska ekipa na wyjazdach nie słynie ze zwycięstw, a w Grudziądzu sobie poradzili bardzo dobrze. To skomplikowało sytuację GKM-u, a awans do fazy play-off już pewny nie jest.

Spadek formy Michaela Jepsena Jensena. GKM Grudziądz ma kłopot

Podobnie jest w przypadku Michaela Jepsena Jensena. Również miał kapitalny początek roku, wygrał IMME, w lidze jeździł niesamowicie, nawet przez jakiś czas był najskuteczniejszym zawodnikiem w PGE Ekstralidze. Od pewnego czasu jednak jeździ coraz gorzej. Widać, że silniki nie są tak szybkie jak wcześniej. Podobny zjazd formy można było zauważyć u Przemysława Pawlickiego czy Grzegorza Zengoty. Co ciekawe, każdy z nich korzysta z usług tunera Petera Johnsa.

Ostatnie cztery spotkania w wykonaniu Jepesena - 9, 9, 4, 4 - to dawałoby zaledwie średnią 1,13 pkt na bieg. To fatalny rezultat. Jeśli Liglad będzie tak dalej jeździł, to GKM może mieć ogromny problem. Potrzebują swojego lidera w formie na mecz z Falubazem, który jest na fali. Nawet z kontuzją Przemysława Pawlickiego i Oskara Hurysza udowodnili, że są groźnym zespołem.

