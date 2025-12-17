Ogromna strata Unii Leszno. "Znany zabieg", mogą tego pożałować

Kibice przecierali oczy ze zdziwienia, kiedy podano do wiadomości, że Sławomir Kryjom rozstaje się FOGO Unią.

Unia Leszno traci prawdziwego fachowca, "na pewno jest coś na rzeczy"

W klubie z Leszna spędził ostatnie dwa lata na stanowisku dyrektora zarządzającego. Odpowiedzialny był jednak również za współprowadzenie meczu z menadżerem Rafałem Okoniewskim. Kryjom w tej roli czuje się jak ryba w wodzie, co pokazywał nie tylko podczas pracy w Unii. Wcześniej imponował swoimi umiejętnościami w niemieckiej drużynie z Landshut, która de facto nigdy nie spadła z drugiej klasy rozgrywkowej.

W tym roku w Lesznie być może tej pracy z programem tak wiele nie było, bo Unia z reguły wygrywała, ale prawdziwy majstersztyk wykonał w pierwszej odsłonie wielkiego finału w Bydgoszczy. Tam z -14 punktów udało się doprowadzić do remisu. - Na pewno jest coś na rzeczy, bo przecież wywiązywał się z powierzonej roli. Przecież nawet w Landshut potrafił zrobić dobry wynik, nie mając wcale bardzo silnego zespołu. Ma potrzebny zmysł. Opinię publiczną poinformowano, że odszedł z własnej woli, ale możemy się domyślać, jak było naprawdę. To jest znany zabieg - mówi nam Leszek Tillinger.

"Na takich osobach powinno budować się klub"

- Kryjom jest naszym dzieckiem. To jest fachowiec, który wywiązuje się w zakresie swojej pracy bardzo dobrze - podkreślał wcześniej Rufin Sokołowski, były prezes Unii. - Kryjoma pamiętam od bardzo długiego czasu, jak jeszcze dawno temu pracował w Unii Leszno i ganiał z Dankiewiczem po parku maszyn. Na takich osobach powinno się budować klub. Zna go od podszewki. Poza tym, był w urzędzie miasta od obiektów sportowych, więc ma to jakieś znaczenie w kwestii wypracowanych relacji - podkreśla Tillinger.

Teraz Kryjoma zastąpił Rafał Dobrucki, a na rolę dyrektora sportowego awansował Rafał Dobrowolski. Dobrucki zapowiedział już jednak, że na razie do parkingu w celu prowadzenia drużyny się nie wybiera. Były selekcjoner od dłuższego czasu nie cieszył się poparciem wśród kibiców, którzy zarzucali mu brak odwagi w kwestii podejmowania decyzji, że nawet jeśli wszedłby w buty Kryjoma także w tym zakresie, to byłby od niego klika poziomów niżej.

Były prezes Polonii zupełnie się z tym nie zgadza. - Kadra to nie drużyna klubowa. To zupełnie inna bajka. Jest więcej spotkań, gdzie można wiele rzeczy posprawdzać i się wykazać. Nie jest wcale powiedziane, że byłby gorszy od Kryjoma - kwituje.

