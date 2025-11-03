O krok od głośnego transferu. To byłby prawdziwy hit. Prawda wyszła na jaw
Brady Kurtz rok temu był gwiazdą 2. Metalkas Ekstraligi i nie mógł ogonić się od ofert klubów z elity. Tegoroczny wicemistrz świata ostatecznie trafił do Betard Sparty Wrocław. Niewiele osób wie jednak, że Australijczyk był już jedną nogą w Apatorze Toruń. Wtedy do gry wszedł prezes Andrzej Rusko i pozmieniał karty na rynku transferowym.
Brady Kurtz ma za sobą rewelacyjny sezon 2025. Nie dość, że zdobył wicemistrzostwo świata, to oprócz tego świetnie spisywał się w PGE Ekstralidze. Można było wiele spodziewać się po Australijczyku, który miał doskonały 2024 rok w barwach ROW-u Rybnik, ale oczekiwania przerosły wszystkich.
Brady Kurtz był o krok od Apatora Toruń
Dobry sezon na zapleczu poskutkował tym, że żużlowiec wzbudzał duże zainteresowanie na rynku. Ostatecznie dogadał się ze Spartą Wrocław, choć w pewnym momencie był bardzo blisko klubu z Torunia. Te doniesienia w serialu "Jazda o złoto" potwierdził Adam Krużyński, członek Rady Nadzorczej Apatora.
- Tak, to prawda. Brady był naszym pierwszym wyborem. W zasadzie byliśmy blisko do porozumienia. Wszystko zmieniło się, gdy do gry wszedł prezes Rusko - zdradził działacz.
Co ciekawe, torunianie szybko sięgnęli po dostępnego na rynku Mikkela Michelsena. Duńczyk przystał na warunki gwarantujące mu 800 tys. zł. za podpis i 8 tys. za punkt. Można się domyślać, że podobną ofertę otrzymał właśnie Kurtz. Sparta musiała dołożyć coś ekstra, skoro udało się jej wyrwać Kurtza.
Złoty interes prezesa Sparty
Swoją drogą dziś żadna ze stron nie żałuje tego, jak sprawy się potoczyły. Apator skończył ostatecznie z Michelsenem, który też pojechał świetny sezon. Do tego doskonale wkomponował się w toruńską drużynę, z którą zdobył złoty medal.
Kurtz z kolei rozwinął skrzydła we Wrocławiu i okazał się gwiazdą Grand Prix. Prezes Rusko miał więc nosa nie odpuszczając tematu i walcząc do samego końca o podpis pod kontraktem Australijczyka. Dzięki temu ruchowi zabezpieczył się także na kolejne lata, bo aktualnie niewiele wskazuje na to, aby Brady w ogóle myślał o zmianie klubu. - Moim zdaniem Sparta to najbardziej profesjonalny klub w Polsce - powiedział bez ogródek wicemistrz świata.