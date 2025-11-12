Nowy właściciel Włókniarza żałuje jednego. Dwa mocne nazwiska na liście

Na początku października gruchnęła wiadomość o zmianie właściciela we Włókniarzu Częstochowa. Większość kibiców autentycznie się z tego ucieszyła, licząc na to, że uda się jeszcze zbudować mocny skład na 2026.

Nowy właściciel Włókniarza szybko załatwił dwóch zawodników

Bartłomiej Januszka szybko zabrał się do działania. Odkręcił temat Rohana Tungate'a, który odrzucił ofertę Włókniarza po rozmowie z byłym już prezesem Michałem Świącikiem. Dogadał się też z Jakubem Miśkowiakiem, któremu obiecał zapłacić zaległe pieniądze jeszcze z sezonu 2023. Jednak to wciąż za mało, by Włókniarz mógł liczyć na utrzymanie. Eksperci mówią wprost, że skład wzmocniony przez Tungate'a i Miśkowiaka mógłby namieszać, ale w Metalkas 2 Ekstralidze.

Nic dziwnego, że Włókniarz od miesiąca wydzwania do Jacka Holdera i Andersa Thomsena. Januszka w prywatnych rozmowach przyznaje wprost, że nie musiałby tego robić, gdyby rozmowy dotyczące przejęcia klubu zakończyły się przynajmniej miesiąc wcześniej. Dopóki nie był właścicielem, to nie miał argumentów, by negocjować kontrakty gwiazd.

Doyle i Pawlicki mogli zostać we Włókniarzu

Okazuje się, że gdyby Januszka został właścicielem Włókniarza na przełomie sierpnia i września, to w klubie zostaliby Jason Doyle i Piotr Pawlicki. Cellfast Wilki Krosno ogłosiły transfer Doyle'a 2 września, ale jeszcze kilka dni przed tym terminem sprawa była otwarta. Pawlicki odejście z Włókniarza ogłosił 5 września. Do tego czasu też był do wzięcia.

Trudno odmówić Januszce racji. Oczywiście zatrzymanie zawodników nie byłoby łatwe, ale przykłady Tungate'a i Miśkowiaka pokazują, że szef Krono-Plastu potrafi działać z dużym rozmachem. Pawlicki i Doyle pewnie zostaliby przekonani błyskawiczną spłatą zaległości i kontraktami przekraczającymi milion złotych za podpis i 10 tysięcy złotych za punkt.

Ani słowa o Worynie. To był temat zamknięty

Januszka nie wspomina o szansach na zatrzymanie Kacpra Woryny. Najwyraźniej temat jego przenosin do Orlen Oil Motoru Lublin został już dawno definitywnie zamknięty. Inna sprawa, że jakby się udało z Doylem i Pawlickim, to Włókniarz miałby gigantyczne szanse na dobry wynik w sezonie 2026. W tym roku, gdyby nie kontuzje Włókniarz mógłby się bić o czwórkę. Skończyło się na play-down i wygranej w meczu o miejsca 5-6.

Na razie skład Włókniarza na 2026 wygląda tak: Tungate, Miśkowiak, Jaimon Lidsey, Mads Hansen, Sebastian Szostak plus juniorzy. Kontrakty trzech ostatnich negocjował jeszcze były prezes Świącik.

Piotr Pawlicki i Jason Doyle mogli zostać we Włókniarzu. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Były już prezes Włókniarza Michał Świącik i Bartłomiej Januszka, właściciel Krono-Plastu. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartłomiej Januszka zamyślony. Była szansa na Doyle'a i Pawlickiego. Paweł Wilczyński/Włókniarz Częstochowa Zdjęcia Paweł Wilczyński