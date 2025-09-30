Nowy kontrakt Zmarzlika. Nie tylko Motor w grze. Mistrz rozbije bank

Bartosz Zmarzlik może czuć wielką satysfakcję po zakończonym sezonie w PGE Ekstralidze. Jego Motor Lublin co prawda zdobył "tylko" srebrny medal, ale on sam ma za sobą doskonały rok. Średnia na poziomie 2.643 pkt./bieg mówi sama za siebie.

PGE Ekstraliga. Zmarzlik znów rozbił bank

Dzięki fantastycznej jeździe mistrz świata znów może pochwalić się gigantycznymi zarobkami. Przypomnijmy, że zgodnie z naszymi informacjami jego kontrakt z Motorem wyceniany jest na 1 milion złotych za podpis i 10 tysięcy złotych za punkt. To umowa, która znajduje się w sejfie Ekstraligi Żużlowej. Do tego Zmarzlik ma mieć premie od sponsorów, dzięki którym do kwoty za podpis dostaje dodatkowe 0,5 miliona złotych, a do "punktówki" dorzuca jeszcze 5 tysięcy złotych.

To w połączeniu z 222 zdobytymi punktami (z bonusami) daje nam wynik na poziomie 4,83 miliona złotych. Granica magicznych 5 milionów była bardzo blisko. Mistrz świata do swoich przychodów może doliczyć jednak kolejne 2 miliony z tytułu umowy sponsorskiej z Orlenem, minimum 1 milion od pozostałych sponsorów, a także około 1 miliona z Grand Prix i ligi szwedzkiej. Symboliczne 100 tysięcy dorzuca jeszcze z pozostałych turniejów indywidualnych.

Wszystko więc wskazuje na to, że przychodowy licznik Zmarzlika będzie w tym roku oscylował w granicach 9 milionów złotych. Być może są jeszcze jakieś inne wpływy, które nie zostały przez nas oszacowane. W każdym razie Bartosz znów jest blisko zarobków na poziomie 10 milionów złotych.

Co dalej z kontraktem Zmarzlika w Motorze?

Mistrz świata jest obecnie najważniejszym punktem Motoru Lublin, a jego zatrzymanie w drużynie na dłużej niż tylko sezon 2026 z pewnością będzie priorytetem działaczy. Zmarzlik broni się sportowo, więc niewykluczone, że do przedłużenia umowy potrzebna będzie kolejna podwyżka.

Tym bardziej, że kontrakty topowych gwiazd poszły w ostatnim czasie w górę, a przecież takiego zawodnika jak Zmarzlik w PGE Ekstralidze nie ma. Inna sprawa, że nie każdy klub stać na sfinansowanie takiej inwestycji. Mistrz Polski Apator już za chwilę dopnie skład do sezonu 2027 włącznie. Spośród najbogatszych ośrodków tylko Sparta Wrocław i Falubaz Zielona Góra byłyby w stanie wziąć na siebie gwiazdorski kontrakt Zmarzlika. Niewykluczone, że właśnie te dwa kluby staną do wyścigu o podpis sześciokrotnego mistrza świata.

Gwiazda Bartosza Zmarzlika świeci w Motorze Lublin pełnym blaskiem. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński