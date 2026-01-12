Nowe wieści ws. transferu Zmarzlika. Ta jedna akcja Sparty przesądziła o wszystkim

Oficjalnie prezes Betard Sparty Wrocław Andrzej Rusko milczy i nie potwierdza informacji o kontrakcie Zmarzlika z jego klubem na 2027, ale od naszego informatora słyszymy, że to tylko taka zasłona, a zachowanie działacza świadczy o tym, że już jest dogadany i niemal na 100 procent pewny, że załatwił sprawę.

Sparta Wrocław wpuściła Bartosza Zmarzlika na swój stadion

Sparta od dawna interesuje się Zmarzlikiem. Klub z Wrocławia już w sierpniu zdobył serce zawodnika, kiedy wpuścił go na swój stadion przed rundą Grand Prix. Wtedy ważyły się losy walki o złoto, a główny konkurent Zmarzlika Brady Kurtz złapał wiatr w żagle. Prezes Rusko dotąd nie robił takich rzeczy. Zwykle wspierał swoich żużlowców i dbał o ich interes. Do Zmarzlika wyciągnął jednak rękę. I to właśnie ta jedna akcja zdecydowała, że Zmarzlik usiadł do stołu i zaczął negocjować.

Już w listopadzie, bo wtedy Motor podjął próbę rozmowy o nowej umowie ze Zmarzlikiem, stało się jasne, że Sparta ma mocne karty w ręku. I nie chodzi nawet o pieniądze (Motor płaci 6 milionów, Sparta ma dać niewiele więcej), ale o takie gesty, jak ten z treningiem przed Grand Prix.

Głód sukcesu wpływa na decyzje Zmarzlika

Ze źródeł zbliżonych do wrocławskiego klubu słyszymy, że dla Zmarzlika ważne są też ambicje Sparty. Widzi on ten klub, jako miejsce, które może stać się dla niego trampoliną do dalszych sukcesów i gdzie ten jego osobisty głód na sukcesy tylko wzrośnie.

Dwa najbliższe sezony będą dla Zmarzlika kluczowe. Jeśli w tym roku lub za rok nie dołoży siódmego złota, to potem będzie mu już coraz trudniej. I dlatego też potrzebna jest mu Sparta. Sama zmiana ma mu dać nowy impuls. Do tego będzie miał pod okiem Kurtza, czyli swojego najgroźniejszego rywala. Zmarzlik, jak mało kto potrafi podglądać przeciwników. Wystarczy mu kilka wizyt w jego boksie i już wie, co go napędza.

Michał Białoński: Nie dziwię się, że Kamil Stoch nie wytrzymał tego ogromnego pokładu emocji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Ryszard Czarnecki miał rację. Teraz idzie dalej

- Wszystko jest na najlepszej drodze - mówi nam Ryszard Czarnecki, były prezes Sparty Wrocław, gdy pytamy go o transfer Bartosza Zmarzlika do tego klubu. Przypomnijmy, że w połowie grudnia europoseł przyznał, że Zmarzlik na pewno opuści Motor, a jedyną zagadką jest to, do jakiego klubu pójdzie. Teraz Czarnecki idzie o krok dalej.

Czarnecki zna się z Rusko od ponad trzech dekad, więc jeśli mówi, że "wszystko jest na najlepszej drodze", to tak właśnie jest. Zresztą zapytaliśmy też w innym źródle i dostaliśmy podobne informacje ws. kontraktu Zmarzlika ze Spartą na 2027.

Andrzej Rusko wita się z Artiomem Łagutą. W środku Dariusz Śledź. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Bartosz Zmarzlik Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński