Janusz Kołodziej nie ma szczęścia co do swojego zdrowia. Tylko w ostatnich latach miał problemy z barkami, mostkiem czy kolanem. Kontuzji zwykle doznawał na torze, ale tym razem wydarzyło się inaczej.

Dobrucki uspokaja ws. kontuzji Kołodzieja

41-latek po zakończeniu sezonu 2025 zerwał więzadła i musiał poddać się operacji w konińskiej klinice Guardian. Tego typu urazy leczy się długimi miesiącami, więc Kołodziej miał szczęście w nieszczęściu. Lepszej okazji na operację i rehabilitację być nie mogło. Od razu zaczęły się jednak spekulacje, czy aby na pewno będzie gotowy na start sezonu.

Gdyby Kołodziej musiał pauzować, byłoby to poważne osłabienie Unii. W Lesznie mówią wprost o swoich zamiarach w przyszłym roku. Beniaminek chce awansować do fazy play-off, unikając przy tym walki o utrzymanie w play-down. - Mogę uspokoić. Z mojej wiedzy wynika, że Janusz będzie gotowy na start sezonu. Nie mam żadnych złych informacji, więc osobiście się tym nie niepokoję. Zresztą niedługo się z chłopakami spotkamy - wyjaśnia nam Rafał Dobrucki.

Kto poprowadzi zespół Unii Leszno?

Niedawno poznaliśmy terminarz, który wydaje się być dogodny dla 18-krotnych mistrzów Polski. Unia zaczyna na własnym torze od starcia z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. W tej chwili na papierze jest to najsłabsza drużyna, która w oczach ekspertów może nie wygrać żadnego meczu. Dla Unii dodatkowym atutem jest fakt, że jeśli faktycznie by tak było, to na mecz inauguracyjny powinno przyjść znacznie więcej kibiców, aniżeli na takowe starcie w trakcie sezonu.

- Nie lubię teoretyzować. Dziś się mówi, że Częstochowa nie jest faworytem, jednakże do każdego zespołu trzeba podchodzić z szacunkiem i respektem. Nie wiadomo, co się wydarzy przez zimę, więc nikogo nie lekceważymy. Sezon jest nieprzewidywalny - mówi Dobrucki.

Nowy dyrektor zarządzający klubu z Leszna wchodzi w buty Sławomira Kryjoma. Kryjom jednak poza obowiązkami wynikającymi z tejże roli zajmował się wspólnie z Rafałem Okoniewskim prowadzeniem pierwszej drużyny. Teraz Okoniewski ma zyskać samodzielną władzę nad zespołem, choć w parkingu cały czas będzie także kierownik drużyny, Mateusz Gryczka. - W tej chwili ustalenia są takie, że nie będę wtrącał się w kompetencje Rafała. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba i mnie o to poprosi, to służę pomocą - kwituje.

Janusz Kołodziej (z prawej) Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Janusz Kołodziej, kapitan FOGO Unii Leszno Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Rafał Dobrucki Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

