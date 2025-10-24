Nowe doniesienia ws. Stali Gorzów. Szykuje się prawdziwa rewolucja

Niektórzy już piszą o mocnym ruchu prezydenta Jacka Wójcickiego i jego otoczenia. O co chodzi? O nowego prezesa Gezet Stali Gorzów. Po sezonie zakończonym utrzymaniem w klubie ma dojść do prawdziwej rewolucji. Nowym szefem klubu miałby być człowiek z Warszawy rekomendowany jako doświadczony menedżer, który pracował w dwóch ministerstwach za rządów PiS-u.

Nowy prezes Stali Gorzów? Pada konkretne nazwisko

Tu pada nazwisko Łukasza Gałczyńskiego, który ostatnio był wiceprezesem Agencji Rozwoju Przemysłu. Wcześniej był w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, a jeszcze wcześniej w Ministerstwie Zdrowia. Stal też potrzebuje uzdrowienia, zwłaszcza finansów, więc tak na to patrząc, byłby to właściwy trop. Inna sprawa, że kiedy pytamy osobę z otoczenia prezydenta o Gałczyńskiego, to pada odpowiedź: a kto to jest?

Bo Stal faktycznie szykuje się do zmiany władzy i jest kilku kandydatów na nowego prezesa (inne nazwiska trzymane są w tajemnicy), ale niekoniecznie musi chodzić o Gałczyńskiego. Najprostszym i najbardziej oczywistym rozwiązaniem byłaby zamiana Wróbla na Patryka Broszko, który jest wiceprezesem i brał udział w budowie składu na 2026. Do historii przeszła jego akcja z Jackiem Holderem, do którego pojechał z prezydentem Wójcickim i szybko załatwił temat.

W Stali Gorzów zamieszanie na ważnych stanowiskach

Ostatnio Broszko był też gotów wziąć udział w akcji poręczenia kredytu dla Stali. Jest zaangażowany w sprawy klubu, a przez te ostatnie miesiące zebrał sporo doświadczenia, które mogłoby mu się przydać w samodzielnym rządzeniu. Trudno jednak powiedzieć, jak to wszystko się skończy. Kluczowe będzie spotkanie prezydenta z udziałowcami Stali, szefami Gezetu i Budnexu.

Kolejną ważną sprawą będzie wybór trenera na kolejny rok. Piotr Świst, który pracował w 2025, wykonał zadanie, bo utrzymał drużynę w PGE Ekstralidze, ale jest sporo zamieszania wokół jego osoby. Niektórzy mają mu za złe, że nie wygrał meczu o 5. miejsce z Włókniarzem Częstochowa, bo przez to Stal musiała wydać dodatkowe 2 miliony na mecze o 7. miejsce i baraże.

Zapomnieli, dlaczego Piotr Paluch przestał być trenerem

Część środowiska już forsuje kandydaturę Piotra Palucha, który odchodzi z teamu syna Oskara, więc będzie wolny. Przypomina się, że Paluch zdobył już ze Stalą tytuł mistrza Polski, że radził sobie z gwiazdami. Kompletnie jednak zapomina się o tym, dlaczego Paluch został skreślony nie tak dawno z funkcji trenera juniorów. A miało to związek z obecnością syna w zespole. W tej kwestii nic się nie zmieniło, bo Oskar Paluch zostaje, więc Piotr Paluch prowadząc zespół, byłby narażany na ataki, że sprzyja synowi.

Może jednak finalnie zwycięży głos rozsądku. W końcu inwestycja w Śwista, jako trenera, to powinno być zadanie długoterminowe. W sezonie 2025 miał on słaby zespół: bez zawodnika U24 i z liderami, którzy zanotowali zjazd formy. Uratował jednak Stal przed spadkiem, a w kilku meczach totalnie zaskoczył.

Piotr Świst, trener Stali Gorzów, z meczowym programem. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Prezes Dariusz Wróbel podpisał milionowy kontrakt z nowym sponsorem tytularnym Stali Gorzów. Klub ma jednak długi. Stal Gorzów materiały prasowe

Piotr Paluch zostawi syna Oskara Paluch i znów będzie trenerem Stali Gorzów? Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski