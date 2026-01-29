Nieznane kulisy transferu polskiej gwiazdy. Negocjowali kontrakt na… paragonie

Dziś kluby oglądają każdą monetę dwa razy, ale ta historia pokazuje, jak wyglądało "El Dorado" w niektórych ośrodkach. Paweł Przedpełski w programie "Mówi się żużel" zdradził kulisy swojego przejścia do Włókniarza przed sezonem 2019. To był wtedy bardzo dobry czas dla częstochowskiego klubu, gdzie była plejada gwiazd, a zespół regularnie walczył o pierwszą czwórkę.

Negocjacje na paragonie. Szokujące kulisy negocjacji

Sceneria: restauracja. Przy stole zawodnik i ówczesny prezes Włókniarza Michał Świącik. Zamiast prawników i opasłych teczek - luźna rozmowa. Kiedy przyszło do konkretów finansowych, Przedpełski zapisał swoje oczekiwania na tym, co miał pod ręką, czyli na paragonie.

To, co stało się chwilę później, wprawiło żużlowca w osłupienie. Prezes Świącik spojrzał na nabazgrane liczby i... chwycił za długopis, by je skreślić. Przedpełski mógł pomyśleć, że przesadził i zaraz usłyszy twarde "nie". Zresztą nie można się temu dziwić, raczej każdy pomyślałby tak samo.

Gest prezesa Świącika. Tego się nie spodziewał

Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Świącik nie tylko zaakceptował warunki, ale uznał, że... są za niskie. Prezes Świącik na to spojrzał, skreślił te stawki, dodał 5% i spytał czy tak może być, relacjonował zawodnik w podcaście Jacka Dreczki.

To pokazuje, jak specyficzna atmosfera panowała wówczas pod Jasną Górą. Zawodnicy, jak sugeruje ta anegdota, czuli się tam "jak pączki w maśle". Prezes nie targował się w dół, lecz w górę, byle tylko zawodnik czuł się doceniony i komfortowy. Magia działała, bo wyniki były, lecz brakowało tego najważniejszego, czyli walki o mistrzostwo. Zresztą, pod Jasną Górą źle być nie mogło, skoro przez tyle lat barw "Lwów" bronił Leon Madsen.

Powrót do elity Pawła Przedpełskiego.

Tamten transfer okazał się dla Przedpełskiego strzałem w dziesiątkę. Po średnim sezonie 2019, kolejny rok (2020) w barwach "Lwów" był już bardzo solidny, co otworzyło mu drogę do powrotu do macierzystego Torunia.

Teraz po roku przerwy od najlepszej ligi świata, Paweł wraca na salony, tym razem jako zawodnik Stali Gorzów. Czy tam negocjacje też były tak "słodkie"? Tego nie wiemy, ale historię z paragonem trudno będzie przebić.

Jack Holder i Paweł Przedpełski w Stali Gorzów 2026. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Paweł Przedpełski w rozmowie z Taiem Woffindenem Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Michał Świącik w parku maszyn. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

KPR Gminy Kobierzyce - PGE MKS El-Volt Lublin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport