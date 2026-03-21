Niespodzianka w szeregach mistrza Polski. To nie wygląda dobrze

Mistrzowie Polski z Torunia mają już za sobą pierwsze mecze sparingowe. Choć podopieczni trenera Piotra Barona dwukrotnie przegrali, to nikt z tego powodu nie będzie robić żadnej tragedii. Jest jednak jeden zawodnik, którego dyspozycja mocno zastanawia.

Problemy Patryka Dudka w pierwszych sparingach

KS Toruń dwukrotnie przegrał z Falubazem (najpierw na wyjeździe a potem u siebie) wynikiem 46:44. Zasadniczo od samego rezultatu ważniejsze są testy sprzętu i ustawień przed startem sezonu ligowego, który rusza już lada moment.

Na razie sporo do myślenia musi mieć team Patryka Dudka. Reprezentant Polski w obu starciach wypadł przeciętnie. Nie punkty są tu istotne, a problemy z prędkością, które miał żużlowiec. Najlepszym tego dowodem jest to, że w dziesięciu biegach w pokonanym polu zdołał pozostawić jedynie: Dominika Kuberę (raz), Damiana Ratajczaka (raz), Mikołaja Curzytka (trzy razy), Przemysława Pawlickiego (dwa razy), Oskara Hurysza (raz) oraz Mitchella McDriarmida (raz). Dudek notorycznie oglądał więc plecy liderów zielonogórskiej drużyny.

Dudek przed sezonem postawił wszystko na jedną kartę

W ciemno można założyć, że team zawodnika sporo testuje, jednak męczarnie w konfrontacji z Falubazem mogą wzbudzać pewien niepokój. Przypomnijmy, że zimą Dudek postawił wszystko na jedną kartę i związał się ścisłą współpracą z tunerem Ashleyem Hollowayem. Taki też dostał od niego warunek po tym, jak awansował do cyklu Grand Prix.

Inna sprawa, że to może być tylko kwestia regulacji sprzętu - względnie lekkich korekt, na które jest jeszcze przecież trochę czasu. Sezon ligowy rusza na początku kwietnia. Przed Dudkiem kolejne treningi, sparingi oraz turnieje indywidualne, w których ma wziąć udział.

Patryk Dudek Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Patryk Dudek, lider KS Toruń i reprezentacji Polski. Paweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński

Patryk Dudek Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

