Niesamowita seria Polaka. Dziewiąty medal z rzędu, goni najlepszych w historii

Dominik Kubera nie zrobił szału w rewanżu. Sprawiał wrażenie, że był za bardzo zmotywowany. Jeździł dość agresywnie, bez kalkulacji, stąd złapał wykluczenie za upadek Patryka Dudka. Tak się jednak czasami zdarza i nie można za to winić Polaka. Zrobił wszystko, by Motor odrobił straty. Nie udało się, ale można było tego się spodziewać, bo nikt nigdy takiej różnicy nie odrobił.

Dominik Kubera to prawdziwy talizman. Złoty żużlowiec

Kubera ma za sobą 11 sezonów, w których zdobył 10 medali, z czego osiem to złota, a dwa to srebra. To pokazuje, że jest prawdziwym talizmanem dla drużyn, w których staruje, bo zarówno w Fogo Unii Leszno, jak i Orlen Oil Motorze Lublin odnosił gigantyczne sukcesy.

Najlepszym zawodnikiem w historii jest Stanisław Tkocz, który ma 11 mistrzostw Polski oraz łącznie 15 medali. Kubera potrzebuje jeszcze trzech mistrzostw, by się z nim zrównać. Patrząc na poziom sportowy wychowanka Unii i jego młody wiek, to można się spodziewać, że prędzej, czy później dogoni Tkocza.

Nowy etap w karierze Dominika Kubery. Transfer i jeden cel

Kubera zmienia barwy klubowe, zostanie nowym zawodnikiem Stelmetu Falubazu Zielona Góra. To będzie nowy etap w karierze polskiego żużlowca. Zmiana jest podyktowana w dużej mierze z tym, by być bliżej domu. Czasami zdarzało się, że Kubera musiał spędzać weekendy w Lublinie, bo droga zajmuje ponad 5 godzin, a do Zielonej Góry ma maksymalnie półtora godziny. Ma jednak rodzinę i małe dziecko, więc komfortowo jest, by spędzać więcej czasu z najbliższymi.

Zielona Góra chce w przeciągu 3 lat zostać drużynowym mistrzem kraju, a Kubera ma być jednym z liderów zespołu, który sukcesywnie z roku na rok zwiększa swoją siłę rażenia. Czas pokaże, czy w Zielonej Górze także odniesie sukcesu. Klub czeka na medal od 2016 roku, a na mistrzostwo od 2013.

Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dominik Kubera Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Dominik Kubera Pawel Wilczynski Zdjęcia Paweł Wilczyński