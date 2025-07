Niepokojące wieści ws. zawodnika ROW-u Rybnik. Mistrz ma spory problem

Zimą spodziewano się, że zarząd w Rybniku pójdzie po rozum do głowy i przy pierwszej lepszej okazji wypożyczy najsłabsze ogniwo. W ten sposób uniknięto by całego zamieszania wokół walki o skład, która nadal ma miejsce. Eksperci byli niemal pewni, że z tej układanki wypadłby Rohan Tungate . Australijczyk zaskoczył wszystkich.

Tungate jeździ na silnikach Ryszarda Kowalskiego. Choć Polak jest uznawany za najlepszego tunera żużlowego, to nie wszystkim jego sprzęt odpowiada. Jednostki Kowalskiego są bardzo czułe na jakąkolwiek regulację . Jeśli je odpowiednio poznasz, ustawisz i dograsz pod siebie, to są bardzo szybkie. Problem pojawia się, kiedy poprzednie ustawienia, na których bazowałeś przestają nagle zdawać egzamin. Kiedy nie masz alternatywy, jesteś w kropce.

Tungate'owi pozostało niewiele czasu, bo za chwilę rozpocznie się faza play-down. Choć ROW jest skreślany i typowany na faworyta do spadku, to rybniczanie celują w szóste miejsce. To był ich cel od samego początku. Wszystko koncentruje się na jednym, konkretnym dwumeczu, który najprawdopodobniej rozegrają z Falubazem. Tungate musi wrócić do wcześniejszej formy. Tor w Zielonej Górze zna bardzo dobrze, co dla Rybnika jest sporym atutem. Już jedną niespodziankę w postaci 42 punktów sprawili. Teraz wystarczy, że opanują swój obiekt i mogą sprawić naprawdę wielką sensację.