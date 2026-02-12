Niepokojące wieści ws. polskiej ligi. Ekstremalne warunki. Będzie wyścig z czasem

Obecnie trwa jedna z najmroźniejszych pór roku ostatnich lat. Zimowego paraliżu doświadczyły już m.in. komunikacje miejskie czy inne transporty zbiorowe. Istnieje duże ryzyko, że ucierpi również sport żużlowy.

Możliwy paraliż torów żużlowych w marcu

Mamy połowę lutego, więc za kilka tygodni powinny rozpocząć się pierwsze treningi na torze. W niektórych ośrodkach w przeszłości odbywały się one nawet pod koniec lutego. Teraz może być to niemożliwe, a już na pewno nie na tak masową skalę. Wszystko przez stan nawierzchni torów w Polsce.

I choć profesjonalizm pod tym względem wzrasta z sezonu na sezon, to pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Nawet podczas łagodnych zim duże problemy miały tory w Gorzowie czy Lublinie. Na obiekcie Stali w tym wszystkim nie pomaga dach, który rzuca cień na pierwszy wiraż, więc tor ma problem z przesychaniem.

Polskie kluby ruszają do Gorican. Są plany treningowe

Część polskich klubów zdążyła się zabezpieczyć na wypadek braku możliwości wyjazdu na swój własny tor nie wcześniej, niż w końcówce marca. Standardowo oblegany będzie obiekt w Gorican. Wiadomo już, że w okresie 9-11 marca do Chorwacji wybiorą się kluby z Poznania i Gdańska. Zaraz po nich 12-14 marca zjawią się 3-krotni mistrzowie Polski z Lublina, a 15-17 marca zawodnicy Unii Leszno.

To nic nowego, że tory zagraniczne będą użytkowane w marcu przez polskie kluby i nie tylko. Tym razem jednak zainteresowanie może być jeszcze większe z racji na warunki pogodowe. Poza owalem w Gorican sztaby często decydują się na Krsko, Nagyhalasz lub Debreczyn.

