Niepokojące wieści ws. polskiej ligi. Ekstremalne warunki. Będzie wyścig z czasem
Ekstremalne mrozy dały popalić polskim mieszkańcom. Za nami najmroźniejszy styczeń od 16 lat. Kluby żużlowe zaczynają się obawiać, jak pogoda wpłynie na ich marcowe przygotowania do sezonu, a potem na start rozgrywek ligowych. Część z nich zdążyła już się zabezpieczyć. Tor w chorwackim Gorican znów będzie oblężony przez polskie drużyny na czele z Orlen Oil Motorem Lublin. Poznaliśmy plany treningowe.
Obecnie trwa jedna z najmroźniejszych pór roku ostatnich lat. Zimowego paraliżu doświadczyły już m.in. komunikacje miejskie czy inne transporty zbiorowe. Istnieje duże ryzyko, że ucierpi również sport żużlowy.
Możliwy paraliż torów żużlowych w marcu
Mamy połowę lutego, więc za kilka tygodni powinny rozpocząć się pierwsze treningi na torze. W niektórych ośrodkach w przeszłości odbywały się one nawet pod koniec lutego. Teraz może być to niemożliwe, a już na pewno nie na tak masową skalę. Wszystko przez stan nawierzchni torów w Polsce.
I choć profesjonalizm pod tym względem wzrasta z sezonu na sezon, to pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Nawet podczas łagodnych zim duże problemy miały tory w Gorzowie czy Lublinie. Na obiekcie Stali w tym wszystkim nie pomaga dach, który rzuca cień na pierwszy wiraż, więc tor ma problem z przesychaniem.
Polskie kluby ruszają do Gorican. Są plany treningowe
Część polskich klubów zdążyła się zabezpieczyć na wypadek braku możliwości wyjazdu na swój własny tor nie wcześniej, niż w końcówce marca. Standardowo oblegany będzie obiekt w Gorican. Wiadomo już, że w okresie 9-11 marca do Chorwacji wybiorą się kluby z Poznania i Gdańska. Zaraz po nich 12-14 marca zjawią się 3-krotni mistrzowie Polski z Lublina, a 15-17 marca zawodnicy Unii Leszno.
To nic nowego, że tory zagraniczne będą użytkowane w marcu przez polskie kluby i nie tylko. Tym razem jednak zainteresowanie może być jeszcze większe z racji na warunki pogodowe. Poza owalem w Gorican sztaby często decydują się na Krsko, Nagyhalasz lub Debreczyn.