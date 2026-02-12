Niepokojące wieści ws. polskiej ligi. Ekstremalne warunki. Będzie wyścig z czasem

Szymon Makowski

Szymon Makowski

Ekstremalne mrozy dały popalić polskim mieszkańcom. Za nami najmroźniejszy styczeń od 16 lat. Kluby żużlowe zaczynają się obawiać, jak pogoda wpłynie na ich marcowe przygotowania do sezonu, a potem na start rozgrywek ligowych. Część z nich zdążyła już się zabezpieczyć. Tor w chorwackim Gorican znów będzie oblężony przez polskie drużyny na czele z Orlen Oil Motorem Lublin. Poznaliśmy plany treningowe.

Niebieski traktor wyrównujący nawierzchnię toru żużlowego na stadionie z pustymi i częściowo zajętymi trybunami w tle. Po bokach widoczne są reklamy sponsorów, a obok toru kawałek zielonej murawy.
Przygotowanie toru żużlowego. Toromistrz w akcji.Pawel Wilczynski/CyfraSportZdjęcia Paweł Wilczyński

Obecnie trwa jedna z najmroźniejszych pór roku ostatnich lat. Zimowego paraliżu doświadczyły już m.in. komunikacje miejskie czy inne transporty zbiorowe. Istnieje duże ryzyko, że ucierpi również sport żużlowy.

Możliwy paraliż torów żużlowych w marcu

Mamy połowę lutego, więc za kilka tygodni powinny rozpocząć się pierwsze treningi na torze. W niektórych ośrodkach w przeszłości odbywały się one nawet pod koniec lutego. Teraz może być to niemożliwe, a już na pewno nie na tak masową skalę. Wszystko przez stan nawierzchni torów w Polsce.

I choć profesjonalizm pod tym względem wzrasta z sezonu na sezon, to pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Nawet podczas łagodnych zim duże problemy miały tory w Gorzowie czy Lublinie. Na obiekcie Stali w tym wszystkim nie pomaga dach, który rzuca cień na pierwszy wiraż, więc tor ma problem z przesychaniem.

Polskie kluby ruszają do Gorican. Są plany treningowe

Część polskich klubów zdążyła się zabezpieczyć na wypadek braku możliwości wyjazdu na swój własny tor nie wcześniej, niż w końcówce marca. Standardowo oblegany będzie obiekt w Gorican. Wiadomo już, że w okresie 9-11 marca do Chorwacji wybiorą się kluby z Poznania i Gdańska. Zaraz po nich 12-14 marca zjawią się 3-krotni mistrzowie Polski z Lublina, a 15-17 marca zawodnicy Unii Leszno.

To nic nowego, że tory zagraniczne będą użytkowane w marcu przez polskie kluby i nie tylko. Tym razem jednak zainteresowanie może być jeszcze większe z racji na warunki pogodowe. Poza owalem w Gorican sztaby często decydują się na Krsko, Nagyhalasz lub Debreczyn.

Zobacz również:

Trener Mariusz Staszewski.
PGE Ekstraliga

Włókniarz Częstochowa pod ścianą. Nie zostawili na nich suchej nitki

Szymon Makowski
Szymon Makowski
Bartosz Zmarzlik na treningu Motoru Lublin.
Bartosz Zmarzlik na treningu Motoru Lublin.Przemysław Gębka/Motor Lublinmateriały prasowe
Polewaczka na torze w Manchesterze
Polewaczka na torze w ManchesterzePaweł Wilczyński Zdjęcia Paweł Wilczyński
Zawodnik żużlowy w stroju sportowym z widocznym logo sponsorów, przygotowujący się do startu. W tle fragment motocykla żużlowego, w kółku zbliżenie na tego samego sportowca w kasku i okularach ochronnych, siedzącego na motocyklu.
Niepokojący wzrok Bartosza ZmarzlikaEast NewsEast News
Ugo Humbert - Guy Den Ouden. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja