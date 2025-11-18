Niepokojące informacje z Unii Leszno. Ekstraliga postawiła sprawę jasno

W Lesznie zrealizowano główny cel jakim był błyskawiczny powrót do PGE Ekstraligi. FOGO Unia zbudowała skład, który może pozwolić im utrzymać się w elicie. Nie to było jednak największym zmartwieniem działaczy w ostatnim czasie.

Unia Leszno dostała listę warunków do spełnienia

Ekstraliga Żużlowa postawiła sprawę jasno. Władze przyjechały w październiku do Leszna i wypisały listę warunków do spełnienia. Uwzględniono tam m.in. konieczną modernizację oświetlenia. Bez tego Unia nie mogła liczyć na przyznanie licencji. - W planach miasta Leszna jest, aby prace modernizacyjne związane z przebudową oświetlenia zostały zakończone najpóźniej do grudnia 2026 roku - przyznaje Marek Ślotała.

W sumie wszystkich zagadnień było około dwudziestu, jednakże większość dotyczyła prac czysto porządkowych i kosmetycznych. Wiceprezes ujawnił, że niezbędny będzie nie tylko remont oświetlenia. Trzeba również usprawnić odwodnienie liniowe, które powstało w 2022 roku. Poza tym wszystko wskazuje na to, że padok zostanie przeniesiony na drugą stronę od ulicy Strzeleckiej. Problemem jest brak utwardzonej drogi. Na razie nie ma co liczyć na budowę toalet.

Niepokojące wieści z Leszna. Wyciekły tajne plany Ekstraligi

- Wymogów jest sporo, które dzielą się na dwa główne tematy. Chodzi o czynnik sportowy i infrastrukturalny. Niepokojące jest to, że w przyszłości najprawdopodobniej o składzie drużyn w PGE Ekstralidze nie będzie decydować awans sportowy, tylko w głównej mierze kwestia infrastrukturalna. Takie zamiary ma Ekstraliga i Polski Związek Motorowy - ujawnia Ślotała.

- Dlatego chciałbym bardzo podziękować prezydentowi miasta Leszna, Grzegorzowi Rusieckiemu. Jednym z elementów postępowania licencyjnego była konieczność promesy, czyli pewnych przyrzeczeń w zakresie infrastruktury. Bez tej promesy i pewnych zobowiązań finansowych na przyszłość otrzymanie licencji nie byłoby możliwe - kwituje.

Unia Leszno TRZESZCZKOWSKI LUKASZ Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

FOGO Unia Leszno świętuje wygraną w hicie kolejki. Unia pewnie pokonała Polonię Bydgoszcz. Łukasz Trzeszczkowski Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Jak on to zrobił? TOP 10 akcji 11. kolejki Orlen Superligi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport